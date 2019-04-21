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СМИ сообщили о скандале на концерте памяти Осина 

Рамблер + ещё 5 40 минут назад
Фото: ТАСС
Концерт памяти Евгения Осина, который прошел 18 апреля в элитном столичном ресторане Siberia, завершился скандалом, сообщает Стархит.
Мероприятие организовала 13-летняя певица Анастасия Годунова, которую Евгений считал своей дочерью. На него пришли Ирина Тонева, Александр Федорков и другие.
Вечер шел своим чередом до того момента, как недовольные рестораторы заявили, что собравшиеся заказывают недостаточно еды и напитков и выключили микрофоны на сцене, предложив гостям скинуться по тысяче рублей, чтобы продолжить вечер. В итоге присутствующие так и поступили.
Ресторан Siberia — дорогое заведение, в котором, как пишет издание, вечер вчетвером без особого размаха обойдется в 50 тысяч рублей.
Осин умер от сердечной недостаточности 17 ноября прошлого года в возрасте 54-лет, его похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
Шоу-бизнес , Ирина Тонева , Евгений Осин , StarHit
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