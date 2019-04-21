СМИ сообщили о скандале на концерте памяти Осина

Концерт памяти Евгения Осина , который прошел 18 апреля в элитном столичном ресторане Siberia, завершился скандалом, сообщает Стархит.

Мероприятие организовала 13-летняя певица Анастасия Годунова, которую Евгений считал своей дочерью. На него пришли Ирина Тонева , Александр Федорков и другие.

Вечер шел своим чередом до того момента, как недовольные рестораторы заявили, что собравшиеся заказывают недостаточно еды и напитков и выключили микрофоны на сцене, предложив гостям скинуться по тысяче рублей, чтобы продолжить вечер. В итоге присутствующие так и поступили.

Ресторан Siberia — дорогое заведение, в котором, как пишет издание, вечер вчетвером без особого размаха обойдется в 50 тысяч рублей.

Осин умер от сердечной недостаточности 17 ноября прошлого года в возрасте 54-лет, его похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.