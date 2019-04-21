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Концерт памяти Осина прошел со скандалом из-за жадности 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
Вечер памяти певца и музыканта Евгения Осина «Подари мне счастье», состоявшийся в элитном московском ресторане Siberia, прошел со скандалом, сообщают СМИ.
Во время концерта администрация ресторана заявила, что гости делают мало заказов, и выключила микрофоны на сцене. Гостям было предложено «скинуться по тысяче рублей», но до отключения микрофона многие считали это шуткой, пишет StarHit.
StarHit пишет, что Siberia — один из лучших ресторанов в городе, а «минимально посидеть вчетвером» там «стоит порядка 50 тыс. рублей».
Напомним, Осин умер в 2018 году в Москве. Ему было 54 года.
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Шоу-бизнес , Евгений Осин , StarHit
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