Концерт памяти Осина прошел со скандалом из-за жадности

Вечер памяти певца и музыканта Евгения Осина «Подари мне счастье», состоявшийся в элитном московском ресторане Siberia, прошел со скандалом, сообщают СМИ.

Во время концерта администрация ресторана заявила, что гости делают мало заказов, и выключила микрофоны на сцене. Гостям было предложено «скинуться по тысяче рублей», но до отключения микрофона многие считали это шуткой, пишет StarHit.

StarHit пишет, что Siberia — один из лучших ресторанов в городе, а «минимально посидеть вчетвером» там «стоит порядка 50 тыс. рублей».

Напомним, Осин умер в 2018 году в Москве. Ему было 54 года.