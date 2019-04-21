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Собчак: Пугачева посмеялась над Волочковой, пригласив на свой концерт 

Ura.Ru 55 минут назад
Фото: ТАСС
Ксения Собчак заявила, что Алла Пугачева посмеялась над балериной Анастасией Волочковой, попросив ее сесть на шпагат во время своего концерта в Кремле. Такое мнение выразила ведущая в эфире шоу «Привет, Андрей».
Очередной выпуск программы был посвящен конфликту Собчак и Волочковой, который разгорелся после их последнего интервью. Во время беседы Малахов предположил, что Пугачева пригласила балерину на свой юбилейный концерт, почувствовав, что той нужна поддержка. Телеведущая с этой версией не согласилась:
«Алла Борисовна представила свою песню, где слова о фальшивой жизни Instagram, о том, что все сошли с ума, о том, что это реальность, которой не существует. И лживые герои, и абсолютно перевернутая мораль, и перевернутый мир. Там был номер постановочный, и в этом контексте Настя была очень уместна и абсолютно на своем месте. Я порадовалась чувству юмора Аллы Борисовны», — сказала Собчак.
Ранее, напомним, Алла Пугачева пригласила Анастасию Волочкову на свой юбилейный концерт в Кремле в качестве участницы. Когда Примадонна исполняла свою песню «Жизнь напоказ», балерина, как напоминает Nation News, поднялась на сцену и дважды села на шпагат.
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Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Алла Пугачева
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