Собчак: Пугачева посмеялась над Волочковой, пригласив на свой концерт

Ксения Собчак заявила, что Алла Пугачева посмеялась над балериной Анастасией Волочковой, попросив ее сесть на шпагат во время своего концерта в Кремле. Такое мнение выразила ведущая в эфире шоу «Привет, Андрей».

Очередной выпуск программы был посвящен конфликту Собчак и Волочковой, который разгорелся после их последнего интервью. Во время беседы Малахов предположил, что Пугачева пригласила балерину на свой юбилейный концерт, почувствовав, что той нужна поддержка. Телеведущая с этой версией не согласилась:

«Алла Борисовна представила свою песню, где слова о фальшивой жизни Instagram, о том, что все сошли с ума, о том, что это реальность, которой не существует. И лживые герои, и абсолютно перевернутая мораль, и перевернутый мир. Там был номер постановочный, и в этом контексте Настя была очень уместна и абсолютно на своем месте. Я порадовалась чувству юмора Аллы Борисовны», — сказала Собчак.

Ранее, напомним, Алла Пугачева пригласила Анастасию Волочкову на свой юбилейный концерт в Кремле в качестве участницы. Когда Примадонна исполняла свою песню «Жизнь напоказ», балерина, как напоминает Nation News, поднялась на сцену и дважды села на шпагат.