Первая жена рыжего «Иванушки» перенесла выкидыш

Первая супруга певца Андрея Григорьева-Апполонова Мария Лопатова раскрыла обстоятельства расставания с участником группы "Иванушки International", передает StarHit.

СМИ сообщали, что Лопатова ушла от певца к спортсмену Андрею Кириленко

Сама Лопатова призналась, что на самом деле рассталась с Григорьевым-Апполоновым после трагедии, когда она перенесла выкидыш.

"Я еле осталась жива. Оба из нас боялись, что у нас больше не будет детей. Эта страшная история почему-то отдалила нас друг от друга", — рассказала Лопатова.

Она добавила, что какое-то время они жили вместе, но чувствовали себя словно соседи.