Первая супруга певца Андрея Григорьева-Апполонова Мария Лопатова раскрыла обстоятельства расставания с участником группы "Иванушки International", передает StarHit.
СМИ сообщали, что Лопатова ушла от певца к спортсмену Андрею Кириленко.
Сама Лопатова призналась, что на самом деле рассталась с Григорьевым-Апполоновым после трагедии, когда она перенесла выкидыш.
"Я еле осталась жива. Оба из нас боялись, что у нас больше не будет детей. Эта страшная история почему-то отдалила нас друг от друга", — рассказала Лопатова.
Она добавила, что какое-то время они жили вместе, но чувствовали себя словно соседи.