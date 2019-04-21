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Первая жена рыжего «Иванушки» перенесла выкидыш 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: «Газета.Ru»
Первая супруга певца Андрея Григорьева-Апполонова Мария Лопатова раскрыла обстоятельства расставания с участником группы "Иванушки International", передает StarHit.
СМИ сообщали, что Лопатова ушла от певца к спортсмену Андрею Кириленко.
Сама Лопатова призналась, что на самом деле рассталась с Григорьевым-Апполоновым после трагедии, когда она перенесла выкидыш.
"Я еле осталась жива. Оба из нас боялись, что у нас больше не будет детей. Эта страшная история почему-то отдалила нас друг от друга", — рассказала Лопатова.
Она добавила, что какое-то время они жили вместе, но чувствовали себя словно соседи.
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