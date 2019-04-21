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«Никому не рассказывала»: Яковлева о пережитом насилии 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В программе «Секрет на миллион» на НТВ актриса Алена Яковлева впервые рассказала о том, что тридцать лет назад стала жертвой группового изнасилования.
По словам Яковлевой, она все эти годы хранила эту информацию в секрете. Поздно возвращаясь домой, Яковлева поймала машину на улице, в которой было двое мужчин. В итоге ее увезли в неизвестном направлении.
«Мы проезжаем мой дом. Я пытаюсь шутить, но шутки не проходят. Мы приехали в какое-то поле или лес. Стоит один дом. Ехали по канавам», — сказала она.
В итоге ее привезли в дом, где был третий мужчина. Женщина поняла, что ей не стоит кричать и плакать.
«Меня могли убить. У меня какая-то интуиция сработала», — сказала она.
Из опасений за свою жизнь она не стала сопротивляться и обратилась к мужчинам с вопросом: «Ну хорошо, кто первый?»
Одного из них происходящее смутило, и он отказался в этом участвовать. Однако остальные оказались менее совестливыми. Но тем не менее в итоге отвезли артистку домой.
«Со мной не обращались жестоко и даже подвезли домой. Я никому эту историю не рассказывала», — сказала Яковлева.
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Шоу-бизнес , Алена Яковлева , НТВ
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