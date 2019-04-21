«Никому не рассказывала»: Яковлева о пережитом насилии

В программе «Секрет на миллион» на НТВ актриса Алена Яковлева впервые рассказала о том, что тридцать лет назад стала жертвой группового изнасилования.

По словам Яковлевой, она все эти годы хранила эту информацию в секрете. Поздно возвращаясь домой, Яковлева поймала машину на улице, в которой было двое мужчин. В итоге ее увезли в неизвестном направлении.

«Мы проезжаем мой дом. Я пытаюсь шутить, но шутки не проходят. Мы приехали в какое-то поле или лес. Стоит один дом. Ехали по канавам», — сказала она.

В итоге ее привезли в дом, где был третий мужчина. Женщина поняла, что ей не стоит кричать и плакать.

«Меня могли убить. У меня какая-то интуиция сработала», — сказала она.

Из опасений за свою жизнь она не стала сопротивляться и обратилась к мужчинам с вопросом: «Ну хорошо, кто первый?»

Одного из них происходящее смутило, и он отказался в этом участвовать. Однако остальные оказались менее совестливыми. Но тем не менее в итоге отвезли артистку домой.