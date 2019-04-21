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Пугачева пришла на свой юбилей в украшении за 80 млн от Киркорова 

Ura.Ru 17 минут назад
Фото: ТАСС
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева появилась на 70-летнем юбилее в дорогом колье. Украшение ей подарил несколько лет назад экс-супруг, певец Филипп Киркоров.
Подвеску «Арлекин» певица надела на банкет, проходивший в элитном ресторане на Рублевке. Снимок, где видно украшение, выложил на своей странице в Instagram ведущий мероприятия, певец Николай Басков. Эксперты оценили колье в 80 млн рублей, пишет «Комсомольская правда». Сам банкет на 150 персон, по данным издания, обошелся виновнице торжества в один миллион рублей.
На юбилейном концерте в Кремле на Пугачевой были разные наряды, в том числе мини-шорты, покрытые серебром, сообщает агентство Nation News.
«Любимый стиль Аллы Борисовны — гранж», — рассказал дизайнер одежды Игорь Гуляев. «Юбка специально сделана так, словно немного помята. Поэтому Пугачева в этом наряде выглядит молодо и по-хулигански», — пояснил кутюрье.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Николай Басков , Игорь Гуляев , Алла Пугачева , Комсомольская правда
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