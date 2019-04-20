Пугачевой припомнили слова про «королеву всех плебеев»

Цыганова о Пугачевой: королева всех плебеев

Цыганова напомнила слова примадонны о том, что она «королева всех плебеев».

«Алла Борисовна когда-то сказала, что она королева всех плебеев. И теперь она это повторяет», — отметила Цыганова, предположив, что певица, очевидно, так относится в публике и своему творчеству.

Тем не менее Цыганова считает Пугачеву талантливейшей исполнительницей.