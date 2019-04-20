Пугачевой припомнили слова про «королеву всех плебеев»

Певица Виктория Цыганова высказалась о том, как себя позиционирует Алла Пугачева, 70-летие которой было отмечено ее сольным концертом в Кремлёвском дворце, сообщает «Царьград».
Цыганова напомнила слова примадонны о том, что она «королева всех плебеев».
«Алла Борисовна когда-то сказала, что она королева всех плебеев. И теперь она это повторяет», — отметила Цыганова, предположив, что певица, очевидно, так относится в публике и своему творчеству.
Тем не менее Цыганова считает Пугачеву талантливейшей исполнительницей.
«Понимаете, если я это комментирую, люди скажут, что это какая-то зависть или ещё что-то. У меня нет к этому зависти, понимаете. Она оставила свой след. Да, она попсовая певица, но очень яркая, очень мощная», — заметила она.
Первый за десятилетие сольный концерт Пугачевой состоялся 17 апреля. Следующий, как сообщила сама певица, состоится еще через 10 лет. На концерт пришли сотни поклонников певицы и звезды российской эстрады — Филипп Киркоров, Николай Басков, певица Жасмин, Диана Гурцкая, Дима Билан, а также Татьяна Навка, Анастасия Волочкова, Сергей Светлаков, Ксения Собчак и другие.