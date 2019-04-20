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Пугачевой припомнили слова про «королеву всех плебеев» 

Газета.Ru + ещё 1 53 минуты назад
Российская певица Виктория Цыганова высказалась об отношении Аллы Пугачевой к публике, сообщает ФАН.
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Цыганова напомнила, что звезда эстрады считает себя "королевой всех плебеев".
"Алла Борисовна когда-то сказала, что она королева всех плебеев. И теперь она это повторяет", — подчеркнула Цыганова.
Она добавила, что, по всей видимости, певица так относится в публике и своему творчеству. При этом артистка подчеркнула, что считает Пугачеву талантливейшей исполнительницей в своем жанре и не пытается ее оскорбить.
Ранее сообщалось, что разъяренный продюсер Иосиф Пригожин осадил хейтеров Пугачевой.
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