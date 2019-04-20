Пугачевой припомнили слова про «королеву всех плебеев»

Цыганова напомнила, что звезда эстрады считает себя "королевой всех плебеев".

"Алла Борисовна когда-то сказала, что она королева всех плебеев. И теперь она это повторяет", — подчеркнула Цыганова.

Она добавила, что, по всей видимости, певица так относится в публике и своему творчеству. При этом артистка подчеркнула, что считает Пугачеву талантливейшей исполнительницей в своем жанре и не пытается ее оскорбить.