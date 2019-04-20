Газмановы неприятно удивили отца Децла

Отец рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), продюсер Александр Толмацкий в интервью журналу Esquire рассказал о том, что был удивлен поведением певца Олега Газманова и его семьи после смерти сына.

«Честно говоря, меня больше всех удивили Газмановы», — сказал он.

По словам продюсера, сын Газманова Родион и Кирилл Толмацкий с детства много общались, практически выросли вместе на гастролях.

«Мы ездили семьями на гастроли. Больше всего меня это удивило. Ни Родион, ни Олег ничего не написали, не сделали ни одного поста на своих страницах. Может, я не видел», — отметил Толмацкий.

Он также сказал, что одним из первых с выражением соболезнования ему написал Баста.

«Я был удивлен. Для меня это поступок. Мог и не писать. Ты же помнишь, что они поссорились с Кириллом публично. Тимати мне ничего не написал», — поделился он.

Толмацкий также упомянул о том, что в последний раз общался с сыном три года назад. И это, по его словам, был плохой разговор.

По мнению продюсера, во многом восстановлению нормальных отношений между сыном и отцом препятствовала невестка. Он считает, что сейчас она точно также пытается помешать его отношениям с внуком Тони — сыном Кирилла Толмацкого.

Он отметил, что это одна из двух вещей, которые его угнетают. Вторая — это то, что надо умереть, чтобы на тебя обратили внимание.

«Чтобы заметили, какой ты был гениальный. Как, собственно говоря, сейчас происходит вокруг имени моего сына», — сказал Толмацкий-старший.

35-летний Толмацкий скончался 3 февраля от сердечного приступа. Ему стало плохо после выступления в Ижевске. Врачи не смогли его спасти.