«Отвратительное исполнение»: песня Началовой в исполнении дочери Алсу вызвала возмущение в Сети

10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова смогла выйти в финал шестого сезона шоу «Голос. Дети». исполнив одну из самых популярных песен Юлии Началовой «Герой не моего романа», музыку к которой написал отец певицы.

Это был дополнительный раунд, в котором участники шоу получили возможность побороться за возвращение в проект. Ранее Микелла уступила своим конкурентам из команды Светланы Лободы

Жюри и публика по достоинству оценили выступление, эмоционально отреагировала на него и мама девочки, которая находилась в это время в зале, однако в Сети в адрес юной вокалистки прозвучала критика.

Многие сочли спекулятивным выбор песни и неуместным пиар на уходе из жизни Началовой. Кроме того, симпатии многих оказались на стороне других участниц шоу.