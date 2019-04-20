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«Отвратительное исполнение»: песня Началовой в исполнении дочери Алсу вызвала возмущение в Сети 

Рамблер 11 минут назад
Фото: РИА Новости
10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова смогла выйти в финал шестого сезона шоу «Голос. Дети». исполнив одну из самых популярных песен Юлии Началовой «Герой не моего романа», музыку к которой написал отец певицы.
Это был дополнительный раунд, в котором участники шоу получили возможность побороться за возвращение в проект. Ранее Микелла уступила своим конкурентам из команды Светланы Лободы.
Жюри и публика по достоинству оценили выступление, эмоционально отреагировала на него и мама девочки, которая находилась в это время в зале, однако в Сети в адрес юной вокалистки прозвучала критика.
Многие сочли спекулятивным выбор песни и неуместным пиар на уходе из жизни Началовой. Кроме того, симпатии многих оказались на стороне других участниц шоу.
«Отвратительное исполнение. Что за пиар на костях, извините, при жизни так её не крутили», «Я в шоке Настя была в 1000 раз лучше!Как можно было выбрать Микеллу! только потому „Она не может понять про что песня. Да и не тянет она ноты вообще. Ещё маленькая, ей "Весёлые качели" нужно ещё петь“, „Спеть песню Юлии Началовой, это конечно грустно, светлая память ей… Но всё-таки Катя и Настя спели намного лучше! Не справедливо это с моей стороны так пройти в финал…“, „Позор самой Алсу, если её такая „победа“ устраивает“, — написали пользователи.
Комментарии4
Шоу-бизнес , Светлана Лобода
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