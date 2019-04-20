Бывшая жена отвоевала у Башарова квартиру за 15 миллионов и бесценную фамилию

Актер развелся в третий раз. И впервые понес серьезные потери.

«У нас все хорошо, я с семьей!» — совсем недавно заверял портал Teleprogramma.pro Марат Башаров, отрицая расставание с женой. Но на самом деле в жизни 44-летнего артиста не все так складно: развод состоялся, к тому же Марат лишился заметной части своего состояния.

«Она меня шантажировала!»

«Со свадьбами завязываю. Это последняя в моей жизни!» — клялся Марат Башаров полтора года назад.

Тогда он зарегистрировал брак со своей поклонницей Елизаветой Шевырковой, которая к тому времени уже родила ему сына.

На пороге Солнцевского загса Марат умолял новоиспеченную родню не переживать: мол, буду пылинки сдувать с жены и сына Марселя . Но слова не сдержал: Лиза начала периодически жаловаться родне, что муж ее поколачивает.

А накануне Нового, 2019 года Марат так избил жену, что в травмпункте диагностировали закрытый перелом костей носа.

Пока Шевыркова все новогодние каникулы зализывала раны в Москве , Марат поехал на горнолыжный курорт повидаться с 14-летней дочерью Амели от самого первого брака. Мама девочки Лиза Круцко (роковое для актера имя!) снова вышла замуж, родила двоих детей и при этом осталась директором Башарова. Актер дружен не только с первой женой, но и с ее мужем, так что они прекрасно провели время, катаясь на лыжах.

Затем Башаров, как ни в чем не бывало, вернулся в Москву к избитой жене. Ее нос к тому времени почти зажил, никаких извинений и клятв бросить пить и махать кулаками Лиза не дождалась. Тогда женщина подала на развод и улетела отдыхать в Таиланд вместе с двухлетним сыном Марселем.

В марте мировой судья Бабушкинского райсуда развел Марата и Елизавету Башаровых. Было подписано соглашение об алиментах.

Все это время Марат делал вид, что в его семье тишь да гладь. Друзьям рассказывал, что затянувшиеся на месяц тайские каникулы Лизы — его подарок. Башаров летал в Таиланд повидаться с сыном и даже после развода утверждал, что с Лизой у него все в порядке.

Но недавно Марата пробило на ночные откровения — он написал в своем Фейсбуке о конфликте с Шевырковой.

«Она шантажировала меня заявлением в полицию. Отдал ей самую большую жилплощадь из трех имеющихся, в любом случае она отойдет сыну! А эта госпожа, которая ищет халяву, теперь пусть живет под фамилией своей мамы и брата», — негодовал Марат.

К утру запись исчезла. Может, просто проспался?

За свою несравненную фамилию Башаров переживал с самого начала ссоры с женой. В эмоциональной переписке с подписчиками в соцсетях то и дело мелькали угрозы:

«Попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова!»

В какой-то степени актера можно понять: он впервые позволил женщине взять его фамилию, а она отобрала у него жилплощадь.

Последняя и самая молодая жена актера 32-летняя Лиза оказалась расчетливее предыдущей. Напомним, что вторая жена Башарова — актриса Екатерина Архарова развелась с ним после того, как он избил ее в состоянии алкогольного опьянения. Но ушла Екатерина ни с чем.

Правда, Марат вернул $200 тысяч, которые родня Архаровой вложила в свадьбу. Возможно, это была условие того, что Архарова не подаст в суд.

Жених с приданым

GLOBALLOOKPRESS.COM

На момент последней свадьбы у Марата Башарова в собственности было три объекта недвижимости в Москве: квартира родителей, купленная на собственные сбережения квартира в районе Солнцево, а также дом в закрытом поселке.

Недавно он начал ремонт в своем доме. Его Марат купил 14 лет назад, когда родилась дочь Амели.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Квартиру купил в черновой отделке в новостройке, ремонт там делали специалисты из программы «Идеальный ремонт». Причем Марат приобрел сразу три квартиры и объединил их в одну. Именно эту свежеотремонтированную квартиру Марат вынужден был отписать Шевырковой.

А что же с алиментами?

Официально, по данным Единого госреестра индивидуальных предпринимателей, за минувший год Марат Башаров заработал около 3 млн рублей.

С сентября по декабрь 2018-го его доходы распределялись так: сентябрь — 116 тыс. руб., октябрь — 128 тыс. руб., ноябрь — 134 тыс. руб., декабрь — 418 тыс. рублей. В остальные месяцы артист зарабатывал в среднем по 300 тыс. рублей.

Согласитесь, для знаменитого артиста как-то негусто. Следовательно, официально алименты составят около 75 тыс. руб. в месяц.

Но это лишь официальные цифры. Известно, что нередко артисты получают гонорары в конвертах. Башаров занят в нескольких антрепризных спектаклях, с января по апрель он гастролировал по стране, давая не менее 5 спектаклей в месяц.

Гонорар за одну постановку артистов такого уровня составляет около 300 тыс. рублей. Также недавно он завершил съемки в двух кинолентах.

Как бы то ни было, Башаров обязуется полностью обеспечивать сына Марселя — так же как он обеспечивает дочь Амели. Марат и Лиза договорились о сумме алиментов, и она превышает официальные цифры.

Кто на новенькую?

Необъяснимо, но факт: на карьере аморальное поведение Башарова не особо сказалось — его вывели только из одного спектакля, и то это могло быть простым совпадением. Именитые партнерши — Анна Большова Лариса Удовиченко — нисколько не стыдятся выходить с ним на одну сцену.

Останется ли за Маратом должность ведущего нового сезона «Битвы экстрасенсов»? Создатели проекта пока размышляют над этим. Время есть — сезон начнется только осенью.

Кстати, Башаров живет на два дома: иногда ночует в коттедже, часто приезжает к сыну и остается на пару дней — благо, площадь квартиры позволяет Марату жить изолированно от экс-жены.

Говорят, что Лиза до сих пор влюблена в экс-мужа. Простит или нет Марата умудренная опытом семейной жизни Лиза? Время покажет. Фамилию, кстати, Башарову она так и не вернула.