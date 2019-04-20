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Лазарев рассказал, кого передумал брать на «Евровидение» 

Уралинформбюро + ещё 2 32 минуты назад
Певец Сергей Лазарев, который в этом году будет представлять Россию на международном конкурсе "Евровидение" в Тель-Авиве, решил не брать с собой 4-летнего сына Никиту. Об этом пишет Starhit.
Ранее сообщалось, что артист забронировал билет для сына.
Лазарев получил «несчастливый» номер на «Евровидении»
По данным издания, певец решил, что ребенку лучше остаться в Москве. В этом случае он не будет волноваться о его безопасности во время выступления.
"Выступление — это исключительно работа, не "развлекаловка". И их нервы будут передаваться мне -100%. Мама вот очень переживает всегда. Я уже знаю по опыту 2016-го года, что надо выключать телефон, тогда я ничего не вижу, никого не слышу и фокусируюсь исключительно на номере", — рассказал звезда шоу-бизнеса в эфире программы "ОК на связи!".
Песенный конкурс "Евровидение-2019" будет проходить в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Сергей Лазарев уже участвовал в данном мероприятии в 2016 году, но занял лишь третье место.
На конкурсе певец выступит с песней Scream (Крик). В марте композиция была опубликована на официальном канале музыканта в Youtube, передает "Уралинформбюро".
Текст песни написали народный артист РФ Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.
Эксперты прочат российскому певцу третье место на конкурсе.
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Шоу-бизнес , Евровидение , Филипп Киркоров , Сергей Лазарев , StarHit , Уралинформбюро
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