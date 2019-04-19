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Стала известна причина смерти актрисы Ирины Цывиной 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина, умерла от кардиомиопатии.
По словам близких актрисы, именно это стало причиной ухода актрисы из жизни. Такая патология возникает из-за аутоиммунных заболеваний и тяжелой инфекции, также возможна в результате длительного употребления алкоголя, передает МК.
Заслуженная артистка России Ирина Цывина умерла в четверг на 56-м году жизни.
Актриса известна по ролям в сериалах «Полицейский с Рублевки», «По ту сторону смерти», «Петровка, 38», «Папины дочки», фильмах «В полосе прибоя», «Елки-палки!», «Принцесса цирка» и других.
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