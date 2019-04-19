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«Навсегда останется тайной»: Малышева о причине смерти Началовой 

Рамблер 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая Елена Малышева посвятила новый выпуск своей программы «Жить здорово» подагре и прокомментировала причины смерти певицы Юлии Началовой. Выпуск передачи опубликован на YouTube.
Год назад Началова стала гостьей программы «Жить здорово». Малышева показала кадры старого выпуска и фото рук Началовой с огромными шишками.
«Сегодня нет смысла думать, почему это случилось. Многие рассказывали, что она худела, поэтому и заболела подагрой. Не важно, правда это или нет», — подчеркнула ведущая.
При этом она отметила, что некоторые препараты, обещающие быстрое похудение, грозят развитием подагры.
«Причины ухода Юлии из жизни навсегда останутся в разряде врачебной тайны. Как врачи мы не видим смысла обсуждать это со всеми. По-человечески это никого не вернет», — заявила Малышева.
Юлия Началова скончалась 16 марта 2019-го на 39-м году жизни. Последние дни жизни певица провела в больнице в состоянии искусственной комы. Сообщалось, что ее госпитализировали из-за резко выросшего уровня сахара в крови и обострившейся подагры.
Певец Сергей Пенкин рассказывал «Комсомольской правде», что Началова худела с помощью тайских таблеток.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Елена Малышева , Сергей Пенкин , Комсомольская правда
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