«Навсегда останется тайной»: Малышева о причине смерти Началовой

Телеведущая Елена Малышева посвятила новый выпуск своей программы «Жить здорово» подагре и прокомментировала причины смерти певицы Юлии Началовой. Выпуск передачи опубликован на YouTube.

Год назад Началова стала гостьей программы «Жить здорово». Малышева показала кадры старого выпуска и фото рук Началовой с огромными шишками.

«Сегодня нет смысла думать, почему это случилось. Многие рассказывали, что она худела, поэтому и заболела подагрой. Не важно, правда это или нет», — подчеркнула ведущая.

При этом она отметила, что некоторые препараты, обещающие быстрое похудение, грозят развитием подагры.

«Причины ухода Юлии из жизни навсегда останутся в разряде врачебной тайны. Как врачи мы не видим смысла обсуждать это со всеми. По-человечески это никого не вернет», — заявила Малышева.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019-го на 39-м году жизни. Последние дни жизни певица провела в больнице в состоянии искусственной комы. Сообщалось, что ее госпитализировали из-за резко выросшего уровня сахара в крови и обострившейся подагры.