Чудом дошел: зрителей ужаснул вид Моисеева на шоу Пугачевой

Заслуженный артист России Борис Моисеев , перенесший инсульт в конце 2010 года, впервые за долгое время появился на публике. Певец посетил юбилейный концерт своей подруги Аллы Пугачевой . Зрители заметили, что Моисеев с трудом передвигался по залу, за руку его поддерживал директор артиста Сергей Горох.

Заслуженный артист России Борис Моисеев появился на юбилейном концерте Аллы Пугачевой, посвященном 70-летию певицы, в сопровождении своего директора Сергея Гороха, который поддерживал его под руку и помогал передвигаться, пишет сайт kp.ru.

В конце 2010 года Моисеев был госпитализирован с инсультом в одну из московских больниц. Моисеева ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Его пресс-секретарь Александр Юдин связал состояние 56-летнего артиста с переутомлением, вызванным десятками концертов, которые прошли в течение всего двух месяцах, а также съемками «практически во всех» новогодних огоньках на центральном российском телевидении.

Сам Моисеев рассказывал StarHit, что после пережитого инсульта регулярно встречается со врачами и принимает назначенные лекарства.

«Были проблемы с сахаром в крови, в течение года наблюдался у специалистов, все восстановили. Теперь слежу за питанием. Отказался от любимых жареных макарон, меньше ем булочек и пирожков. Каюсь, никак не брошу курить. Но с алкоголем давно покончено!» — говорил он.

Певец также рассказал, что большую часть времени проводит у компьютера, общаясь с поклонниками и наблюдая за творчеством новых артистов. В частности, он выделил Светлану Лободу , которую похвалил за трудолюбие.

«Сам безумно скучаю по сцене, порой она мне даже снится. Принял то, что больше не смогу выступать. Так в жизни бывает, ничего не поделаешь. Успокаиваю себя: мол, я уже на пенсии», — заявил Моисеев.

Он подчеркнул, что продолжает с удовольствием смотреть концерты своих коллег и иногда посещает такого рода мероприятия.

«Алла пригласила на юбилейный праздник. Подарок еще не выбрал — как всегда, найду что-то оригинальное», — говорил Моисеев.

На видеоролике, снятом на концерте Пугачевой, видно, что для певца составляет определенные трудности спуск по лестнице, ведущей в концертный зал Кремлевского дворца. Отмечается, что 65-летний артист принес с собой букет желтых тюльпанов, который не смог удержать сам и отдал своему помощнику.

«В трудную минуту Моисеева поддержали только два человека: Алла Пугачева и Нелли Кобзон. Алла Борисовна оказала Боре финансовую помощь», — сообщила телевизионный продюсер Алина Красная.

В конце семидесятых годов Моисеев создал танцевальное трио «Экспрессия», в составе которого его заметила Пугачева и пригласила работать в своем шоу.

«Конечно, за годы много раз ссорились и мирились. Как-то я поставил номер. По сценарию Алла должна была сесть на меня. А я случайно повернул в сторону, и подруга грохнулась на пол! Как же она потом кричала: «Где Моисеев, срочно ко мне!» Но я успел сбежать из зала, только пятки сверкали», — вспоминал он.

Между ними установились дружеские отношения — Моисеев часто оставался вместе с маленькой Кристиной Орбакайте , когда Пугачева уезжала на съемки или гастроли. В свою очередь, сама Орбакайте приняла танцоров Моисеева в свой балет, когда у артиста случился инсульт, чтобы они не остались без работы.

«Пугачева сама готовила в своем замке куриные паровые котлетки и отвозила их Боре в больницу», — сообщил промоутер Сергей Лавров.

Сам Моисеев, комментируя свой инсульт, рассказывал, что во время одной из поездок в Париж встретил там гадалку, которая сказала, в каком возрасте он должен умереть.

«Женщина была довольно откровенна. Сказала, что умру в 86 лет, а в 55 ожидается творческий расцвет. Второе предсказание сбылось — записывал альбом, гастролировал, буквально ночевал на съемках. И что в итоге? Спустя два года после юбилея случился инсульт. Так что расцвет был скоротечен. Надеюсь, и в первом прогнозе гадалка напутала», — сказал он.

Моисеев подчеркнул, что к мистике относится «с интересом, но аккуратно» и поделился одним из ритуалов, который ему «помогал» — перед концертом певец обходил зал, где было запланировано выступление, с колокольчиком и дышал в обувь.