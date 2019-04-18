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Свой свояка видит издалека: Алексей Панин заступился за Александра Панкратова-Черного 

Teleprogramma.pro + ещё 3 7 часов назад
Народный артист Александр Панкратов-Черный оказался в эпицентре скандала. Актёра сняли с рейса Барнаул — Москва. Сотрудники авиакомпании утверждают, что Панкратов-Черный был в нетрезвом состоянии, нецензурно выражался и мешал пассажирам.
Сам артист выступает против подобной интерпретации событий. По его версии, он летел бизнес-классом, немного выпил, затем заказал 100 грамм водки. После этого к нему подошли и попросили покинуть борт самолёта. Возмущенный актёр начал выяснять отношения, что и попало на видео. Также Александр Панкратов-Черный извинялся перед пассажирами и призывал их помочь.
За актёра заступился скандально известный Алексей Панин. Артист опубликовал в Instagram видеообращение, в котором признался, что «знает правду». Он общался с Панкратовым-Черным около 50 минут и полностью поддержал пострадавшего. По мнению Панина, журналисты раздувают скандал и наживаются на имени народного артиста, что неприемлемо.
Днём ранее Алексей Панин опубликовал в Instagram эмоциональное видео, где также пытался оправдать поведение народного артиста. В свою речь актёр вставлял мат через каждое слово. Он утверждал, что все после выступлений немного выпивают на концертах, а бортпроводник подставил Панкратова-Черного и вывел его из себя. Позже артист удалил ролик. При этом самого Алексея Панина не раз выгоняли из самолёта за неадекватное поведение.
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Шоу-бизнес , Видео , Другое , Алексей Панин , Александр Панкратов-черный , Барнаул , Москва
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