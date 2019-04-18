Пиар-директор Началовой показала новое фото поседевшей матери певицы

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева разместила в своем Instagram фотографию матери певицы Таисии Николаевны.

Исаева рассказала, что после смерти дочери Таисия Николаевна полностью поседела. Опубликованный снимок был сделан после похода к стилисту, который перекрасил женщину в пепельный блонд.

«Единственное, чего уже никогда не поправишь — грустных, безумно печальных, страдающих, опустошенных, маминых глаз!» — написала Исаева.

Она отметила, что уговорить маму Юлии Началовой на поход к стилисту удалось с трудом, но результатом все остались довольны.

«Таечка, красавица», — резюмировала пиарщица.

Певица Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет от остановки сердца, вызванной воспалительным процессом.