Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева разместила в своем Instagram фотографию матери певицы Таисии Николаевны.
Исаева рассказала, что после смерти дочери Таисия Николаевна полностью поседела. Опубликованный снимок был сделан после похода к стилисту, который перекрасил женщину в пепельный блонд.
«Единственное, чего уже никогда не поправишь — грустных, безумно печальных, страдающих, опустошенных, маминых глаз!» — написала Исаева.
Она отметила, что уговорить маму Юлии Началовой на поход к стилисту удалось с трудом, но результатом все остались довольны.
«Таечка, красавица», — резюмировала пиарщица.
Певица Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет от остановки сердца, вызванной воспалительным процессом.