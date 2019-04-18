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Мать Юлии Началовой поседела после смерти дочери 

WomanHit.ru 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Директор Юлии Началовой Анна Исаева поделилась с подписчиками своей страницы «Инстаграма» свежей фотографией матери покойной поп-дивы Таисии Николаевны.
В кадре 63-летняя родственница звезды предстала полностью поседевшей от горя. В подписи PR-менеджер исполнительницы сообщила, что с трудом сподвигла ее наведаться к парикмахеру дочери и обновить прическу на пепельный блонд.
«Единственное, чего уже никогда не поправишь — грустных, безумно печальных, страдающих, опустошенных, маминых глаз! Тая ни в какую не хотела никуда идти. Но мы ее как-то, еле-еле уговорили. Таечка, красавица» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала снимок Исаева, снабдив его хэштегом «#маминыглаза».
В комментариях многочисленные поклонники выразили пенсионерке свои соболезнования и поддержку, пожелав душевных сил и здоровья.
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