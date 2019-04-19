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Марьянов умер бы в любой клинике: врач раскрыл данные экспертизы 

ТК «Звезда» + ещё 4 50 минут назад
Фото: globallookpress.com
Доктор изучил все проблемы со здоровьем, с которыми актер сталкивался на протяжении жизни.
Актер Дмитрий Марьянов, который скончался полтора года назад, умер бы в любой больнице, как показала экспертиза. Он был обречен, заявил профессор НИИ скорой помощи имени Склифосовского, хирург Игорь Шарипов.
Доктор изучил все проблемы со здоровьем, с которыми актер сталкивался на протяжении жизни. Он провел экспертизу и убедился, что никто целенаправленно не убивал Марьянова.
«Да, это мои слова, хоть в Америке, хоть в Израиле, хоть в московской клинике, в любой бы погиб. У меня данные экспертизы вскрытия на 100 страницах, 88 гистологических срезов начиная от мозгов, печени … все, вот поэтому я эту экспертизу и провел», — рассказал Шарипов «360».
Он добавил, что в России от алкоголизма каждый день умирают тысячи людей.
Марьянов умер в реабилитационном центре «Феникс». В причастности к его гибели сначала заподозрили директора учреждения Оксану Богданову, а потом и его вдову Ксению Бик.
При этом Бик неоднократно говорила, что последние годы жизни Марьянова она боролась с его алкогольной зависимостью, обойдя с ним 11 учреждений.
Марьянов страдал от некроза и варикозного расширения вен. «Феникс» был последним реабилитационным центром, в который он обратился.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Марьянов
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