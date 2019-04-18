Сколько заработал клан Пугачевой за последние 10 лет? Впечатляющие цифры!

В рейтинге самых влиятельных звезд страны неизменно присутствуют Алла Пугачева Филипп Киркоров и теперь еще и Максим Галкин . Если туда добавить Кристину Орбакайте , то вполне можно подсчитать сколько заработал в последние годы клан Примадонны. Что и сделал журнал Forbes. Правда с 2015 года издание перестало включать в рейтинг саму Аллу Борисовну из-за невозможности даже приблизительно оценить сумму ее дохода. Но даже без ее денег цифры получаются более чем впечатляющие. Понятно, что Forbes все подсчитывал в долларах, но мы перевели в рубли по сегодняшнему курсу.

В 2009 году доход Аллы Пугачевой составил 3,7 млн $ в пересчете на рубли это 236,8 миллионов, у Филиппа Киркорова и у Максима Галкина по 3 млн $, то есть по 192 миллиона на каждого, а Кристина Орбакайте получила 1,5 млн $ или 96 миллионов рублей. Итого только за 2009 года клан Пугачевой заработал 7,5 миллиона долларов или 480 миллионов рублей.

В 2010 году доходы существенно выросли и клан Пугачевой заработал уже 15,4 миллиона долларов, что равно 985,6 миллионам рублей. Алла Пугачева: 4,5 млн $ Филипп Киркоров: 5 млн $ Максим Галкин: 4,7 млн $ Кристина Орбакайте: 1,2 млн $

2011 год — 19,6 миллиона долларов или 1миллиард 254,4 миллиона рублей из них: Алла Пугачева: 4,8 млн $ Филипп Киркоров: 5,8 млн $ Максим Галкин: 6,3 млн $ Кристина Орбакайте: 2,7 млн $

2012 год — 23 миллиона долларов или 1 миллиард 472 миллиона рублей. Алла Пугачева: 8,3 млн $ Филипп Киркоров: 8 млн $ Максим Галкин: 5,4 млн $ Кристина Орбакайте: 1,3 млн $

2013 год — 19,4 миллиона долларов или 1 миллиард 241,6 миллионов рублей. Алла Пугачева: 2,5 млн $ Филипп Киркоров: 9,7 млн $ Максим Галкин: 6,2 млн $ Кристина Орбакайте: 1 млн $

2014 год — 26,7 миллиона долларов или 1 миллиард 798,8 миллионов рублей. Алла Пугачева: 4 млн $ Филипп Киркоров: 12 млн $ Максим Галкин: 6,8 млн $ Кристина Орбакайте: 3,9 млн $

2015 год — 16,8 миллиона долларов или 1 миллиард 75,2 миллиона рублей. Филипп Киркоров: 10,4 млн $ Максим Галкин: 4,6 млн $ Кристина Орбакайте: 1,8 млн $

2016 год — всего 8,7 миллиона долларов или 556,8 миллионов рублей, но не пугайтесь здесь журнал не смог подсчитать доходы Максима Галкина Филипп Киркоров: 7,6 млн $ Кристина Орбакайте: 1,1 млн $

2017 год — 13,6 миллионов долларов или 870,4 миллиона рублей Филипп Киркоров: 7,4 млн $ Максим Галкин: 4,8 млн $ Кристина Орбакайте: 1,4 млн $ И 2018 год — 14,4 миллионов долларов или 921,6 миллионов рублей Филипп Киркоров: 8,9 млн $ Максим Галкин: 4 млн $ Кристина Орбакайте: 1,5 млн $

Если сложить все эти астрономические цифры для среднестатистического россиянина, то получается, что клан Аллы Пугачевой за 10 лет заработал 165,1 миллиона долларов или 10 миллиардов 566,4 миллионов рублей. О какой пенсии вообще может идти речь?