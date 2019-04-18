Подруга рассказала о последних днях жизни Цывиной

Скончавшаяся в возрасте 55 лет заслуженная актриса России Ирины Цывина совсем недавно жаловалась на проблемы в личной жизни в студии популярной программы «Звезды сошлись». Более того, буквально два дня назад актриса выложила видеозапись на своей страничке в Instagram.
«Моя дочь живет с отцом последние 16 лет. Я вынуждена уступать, чтобы с ней видеться. Но я испытываю боль в сердце. До сих пор мне снятся ужастики. Боль не прошла. Хотя, конечно, я бы отпустила ее в Германию и куда угодно», — заявляла она, обращаясь к актеру Алексею Панину, у которого не сложились отношения с матерью своего ребенка.
Также Цывина предлагала Панину найти общий язык с матерью ребенка, потому что даже хрупкий мир всегда лучше войны.
Напомним, что вдова Евгения Евстигнеева скончалась в Москве. Причины смерти пока не называются. Актриса запомнилась ролями в сериалах «Кадетство» и «Ольга».