Подруга рассказала о последних днях жизни Цывиной

Перед смертью Ирина Цывина жаловалась на разлуку с дочерью

«Моя дочь живет с отцом последние 16 лет. Я вынуждена уступать, чтобы с ней видеться. Но я испытываю боль в сердце. До сих пор мне снятся ужастики. Боль не прошла. Хотя, конечно, я бы отпустила ее в Германию и куда угодно», — заявляла она, обращаясь к актеру Алексею Панину , у которого не сложились отношения с матерью своего ребенка.

Также Цывина предлагала Панину найти общий язык с матерью ребенка, потому что даже хрупкий мир всегда лучше войны.