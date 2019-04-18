Отдает всю пенсию: Пугачёва позвала на концерт поклонницу-инвалида

На юбилейном шоу Аллы Пугачёвой в Кремлёвском дворце была замечена девушка, прикованная к инвалидной коляске, которой народная артистка СССР уже много лет перечисляет свою пенсию, сообщает «Комсомольская правда».

Интеллигентную даму журналисты заметили в вип-партере. При этом девушка свободно общалась со звёздами эстрады. Поклонники Пугачёвой пояснили, что её зовут Екатерина.

«Екатерина с детства прикована к инвалидному креслу. Она познакомилась с Аллой Борисовной много лет назад. И с тех пор Пугачева поддерживает Катю», — рассказал собеседник издания.

«Комсомольская правда» отмечает, что, когда Пугачёва вышла на пенсию размер её ежемесячной денежной выплаты составлял всего 2000 рублей. Этим фактом были возмущены друзья и родственники певицы. В частности, супруг Примадонны Максим Галкин подчёркивал, что на продаже пластинок Пугачёвой государство зарабатывало большие деньги, а в результате артистке за все её заслуги начислили «смешную» пенсию.

Впрочем, спустя несколько лет выплаты Пугачёвой по уходу на заслуженный отдых были увеличены до 17 тысяч рублей ежемесячно. В 2018 году, учитывая надбавку за звание народной артистки, певица начала получать 47 тысяч. Все деньги Пугачёва каждый месяц переводит Екатерине.