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Отдает всю пенсию: Пугачёва позвала на концерт поклонницу-инвалида 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
На юбилейном шоу Аллы Пугачёвой в Кремлёвском дворце была замечена девушка, прикованная к инвалидной коляске, которой народная артистка СССР уже много лет перечисляет свою пенсию, сообщает «Комсомольская правда».
Интеллигентную даму журналисты заметили в вип-партере. При этом девушка свободно общалась со звёздами эстрады. Поклонники Пугачёвой пояснили, что её зовут Екатерина.
«Екатерина с детства прикована к инвалидному креслу. Она познакомилась с Аллой Борисовной много лет назад. И с тех пор Пугачева поддерживает Катю», — рассказал собеседник издания.
«Комсомольская правда» отмечает, что, когда Пугачёва вышла на пенсию размер её ежемесячной денежной выплаты составлял всего 2000 рублей. Этим фактом были возмущены друзья и родственники певицы. В частности, супруг Примадонны Максим Галкин подчёркивал, что на продаже пластинок Пугачёвой государство зарабатывало большие деньги, а в результате артистке за все её заслуги начислили «смешную» пенсию.
Впрочем, спустя несколько лет выплаты Пугачёвой по уходу на заслуженный отдых были увеличены до 17 тысяч рублей ежемесячно. В 2018 году, учитывая надбавку за звание народной артистки, певица начала получать 47 тысяч. Все деньги Пугачёва каждый месяц переводит Екатерине.
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Шоу-бизнес , Видео , Максим Галкин , Алла Пугачева , Комсомольская правда
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