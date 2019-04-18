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«Стреляли по нашим пацанам»: Зеленский о российских артистах 

Рамблер + ещё 4 9 минут назад
Фото: Reuters
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил против повального запрета на въезд для российских артистов. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».
Он отметил, что артистам начали запрещать въезд в рамках информационной войны.
«Некоторые российские артисты превратились из артистов — взять того же [Михаила] Пореченкова и [Ивана] Охлобыстина — в политиков. Мало того, поехали на Донбасс, стреляли по нашим пацанам. Это катастрофа», — заявил Зеленский.
Сейчас, по его мнению, совсем другой этап информационной войны, и к запретам нужно подходить избирательно. Он пояснил, что запрет для Охлобыстина и Пореченкова должен остаться, а такие артисты, как Андрей Макаревича и Лия Ахеджакова, не должны сталкиваться с санкциями.
«Если мы с вами берем Макара… Простите, что так говорю, Макаревича, мы знакомы очень близко, и много раз встречались и говорили об Украине. И, честно говоря, могли с ним выпить по рюмке коньяка. И каждому такому человеку, как Макаревич, стыдно за то, что делает Кремль», — подчеркнул он.
Он подчеркнул, что и Макаревичу, и Ахеджаковой еще сложнее, чем украинцам, информационно защищающим свою страну.
«Ведь они же там, на территории России, и они говорят: Кремль — агрессор. <…> Поэтому к таким людям мы должны быть открыты. Для меня они сегодня великие украинцы, я их такими считаю», — пояснил Зеленский.
Зеленский и действующий глава Украины Петр Порошенко прошли во второй тур президентских выборов, который должен состояться 21 апреля. По итогам первого тура Зеленский набрал 30,24 процента голосов избирателей, а Порошенко — 15,95 процента.
Комментарии
Шоу-бизнес , В мире , Украина , Лия Ахеджакова , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , РБК-Украина
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