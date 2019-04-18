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После юбилейного концерта Алла Пугачева заявила, что теперь долго не увидится со зрителями 

Teleprogramma.pro 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой уже стал историей, о которой, наверное, будут говорить еще долго. Причем не только из-за предшествующих ему скандалов, но самого факты большого выступления Примадонны после 10-летнего молчания.
Как отметила звезда в начале выступления, она вышла на сцену из-за любви публики. Как пишет «Дни.ру», вряд ли композиции, исполненные на этом концерте уйдут в народ и станут хитами. Скорее всего, их не возьмут в свой репертуар другие исполнители. Потому что песни, прозвучавшие в юбилейном концерте о том, волнует и радует только Аллу Пугачеву.
Первым Примадонна исполнила «Монолог». Но не тот — «Уж сколько их упало в эту бездну…» на стихи Цветаевой. В новой композиции она просит: «Перестаньте меня вычислять, осуждать и оплакивать. Я сама, добровольно, распахнутой настежь стою». Издание отмечает, что эти точные слова вполне могут стать эпиграфом ко всей творческой жизни артистки.
Кроме того, из новых композиций поклонники услышали «Анестезию», в которой певица поет о том, «как больно пришивать крылья вновь», скорее всего, имея в виду крылья творческого полета. Ведь уже давно Алла Борисовна живет тихой размеренной жизнью.
Новые песни сменялись старыми любимыми хитами «Любовь, похожая на сон», «Свеча горела», «Святая ложь» и так далее. Причем многие композиции звезда спела вживую. А в конце выступления Примадонна сказала:
«Мы теперь с вами долго не встретимся, где-нибудь, думаю, в 80. Тогда я снова дам концерт. На афише будет написано: «Алла Пугачева. Романсы».
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Шоу-бизнес , Алла Пугачева
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