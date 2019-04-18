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Светлаков назвал Сталина тираном и поддержал 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Юморист и актер Сергей Светлаков в интервью телеведущей Ксении Собчак заявил, что двояко оценивает Иосифа Сталина. Свое мнение он высказал в новом выпуске передачи «Осторожно, Собчак!», который опубликован на YouTube-канале ведущей.
Собчак отметила, что на ее выступлениях в регионах России упоминание Сталина как убийцы и преступника вызывало волну неодобрения у аудитории. «Такие вещи так просто не уходят. И оценка должна быть только спустя какое-то время, когда меняются поколения», — сказал в ответ Светлаков. Он согласился, что тоже чувствует такой негативный отклик публики при критике Сталина.
«У меня двоякая оценка [Сталина], как и у большинства людей. Он преступник и тиран, но каким образом он индустриально, морально, всяко сплотил страну, которая смогла выиграть в войне. Там если бы не было у власти тирана, то мы, скорее всего, проиграли бы войну», — добавил Светлаков.
Ранее в апреле «Левада-центр» провел опрос, согласно которому уровень одобрения россиянами деятельности Иосифа Сталина побил исторический рекорд за все годы исследований. Уровень одобрительного или безразличного отношения к Сталину в сумме достиг 77 процентов из 100.
В 2017 году Сталин занял второе место в списке 100 самых влиятельных россиян последнего столетия по версии читателей журнала Forbes. За него отдали 44,6 процента голосов. Сталин уступил только первому космонавту Земли Юрию Гагарину (52,2 процента).
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Шоу-бизнес , Видео , Юрий Гагарин , Сергей Светлаков , Ксения Собчак , Левада-центр , Forbes
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