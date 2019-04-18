«Размазанная и волосатая»: Разин подал в суд из-за скандальных слов Шнурова о Москве

В иске Разина идет речь о защите чести и достоинства. Продюсера возмутило, что в эфире ток-шоу на «Z+» Шнуров допустил «оскорбительные, нецензурные, грубо-жаргонные» слова и выражения в адрес Москвы.

На шоу Шнуров и дизайнер Артемий Лебедев устроили «баттл», поочередно рассказав о недостатках Петербурга и Москвы.

«Если посмотреть на карту Москвы сверху, Москва напоминает любому человеку, даже не имеющему никакого сексуального воспитания, *** [вагину]. Круглая, размазанная и волосатая» — заявил Шнуров.

Музыкант добавил, что «Петербург *** Москву», так как по форме напоминает мужской половой орган. Также он заявил, что москвичи заполонили Петербург и выгнать их никак не удается.

«Сколько еще нужно поставить грузовиков на улице Рубинштейна, чтобы не видеть московских *** [рож]», — возмутился Шнуров.

В своем иске Разин потребовал от «Зенита» удалить запись передачи и ее фрагментов из интернета и опубликовать на своем сайте официальную позицию в отношении ток-шоу и высказываний Шнурова. Первое заседание по иску продюсера назначили на 23 мая.