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Разин подал в суд из-за высказываний Шнурова о Москве 

Вечерняя Москва + ещё 4 4 минуты назад
Фото: @shnurovs
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству иск Андрея Разина к футбольному клубу «Зенит». Причиной иска стали высказывания певца Сергея Шнурова о Москве в эфире онлайн-канала Z+.
В ток-шоу музыкант высказался в отношении столицы. Данные слова, по мнению истца, являются дерзкими и издевательски циничными, они противоречат установленным правилам поведения в обществе.
По утверждению Андрея Разина, Сергей Шнуров использовал «нецензурные, грубо-жаргонные слова и выражения». Это говорит о «явном неуважении» к российскому обществу, государству и конституции.
Андрей Разин просит суд обязать ФК «Зенит» удалить c портала онлайн-канала Z+ видео с участием Сергея Шнурова, а также удалить запись этой программы и ее фрагментов из Интернета.
Предварительное заседание по иску Андрея Разина пройдет 23 мая.
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