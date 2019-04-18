Разин подал в суд из-за высказываний Шнурова о Москве

В ток-шоу музыкант высказался в отношении столицы. Данные слова, по мнению истца, являются дерзкими и издевательски циничными, они противоречат установленным правилам поведения в обществе.

По утверждению Андрея Разина, Сергей Шнуров использовал «нецензурные, грубо-жаргонные слова и выражения». Это говорит о «явном неуважении» к российскому обществу, государству и конституции.

Андрей Разин просит суд обязать ФК «Зенит» удалить c портала онлайн-канала Z+ видео с участием Сергея Шнурова, а также удалить запись этой программы и ее фрагментов из Интернета.

Предварительное заседание по иску Андрея Разина пройдет 23 мая.