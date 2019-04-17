Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лена Ленина вывела Волочкову и Собчак на чистую воду 

Russianshowbiz.info 10 часов назад
Лена Ленина выяснила, что же на самом деле произошло между Ксенией Собчак и Анастасией Волочковой.
В Инстаграме Лена Ленина опубликовала два фото — с Ксенией Собчак и Анастасией Волочковой. «Месть, журналистика или хайп? Две милые моему сердцу дамы поругались» — подписала фото Лена.
После интервью, которое Ксения взяла у Анастасии, Лена Ленина решила, что «злейшие» подруги поругались, однако фанаты ей объяснили, что стычка между подругами была спланирована ради рейтинга. На скандалах звёзды хорошо зарабатывают, поэтому после интервью Волочкова обвинила Собчак в том, что она плохо поступила, когда установила микрофоны, находясь в гостях у балерины.
Естественно, этот факт ещё больше подогрел интерес к этим персонам. Фанаты считают, что всё это не более чем «постановка» или «шоу».
Russianshowbiz.info: последние новости
Состояние Дмитрия Быкова ухудшилось Надежда Бабкина публично унизила своего возлюбленного Дмитрий Тарасов отреагировал на провокационное интервью Ольги Бузовой
Шоу-бизнес , Видео , Лена Ленина , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России собрались ввести новый налог23
«Москву объявили врагом»95
Гарантированное место: В РФ захотели вернуться к прошлому51
«Крушит все на своем пути»7
«Машина сама расскажет, если что-то не так»
Видео
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Кадыров выпустил в леса Чечни сотню пятнистых оленей
Общество
Таксист-атеист потребовал снять обувь ребенку с ДЦП
Общество
Урал рулит. Светлаков унизил Собчак
Шоу-бизнес
Финляндия отказала российским иеговистам
В мире
Россию обвинили в интервенции
В мире Армия
«Искандер» заметили в Сирии
Армия Оружие
На Украине возбуждено дело о «сдаче Крыма»
В мире Политика
Пока вы не уснули: каким будет лето, «дебош» Панкратова-Черного
В мире
Петросян спрятал любовницу от Урганта
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение