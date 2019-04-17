Лена Ленина вывела Волочкову и Собчак на чистую воду

В Инстаграме Лена Ленина опубликовала два фото — с Ксенией Собчак и Анастасией Волочковой. «Месть, журналистика или хайп? Две милые моему сердцу дамы поругались» — подписала фото Лена.

После интервью, которое Ксения взяла у Анастасии, Лена Ленина решила, что «злейшие» подруги поругались, однако фанаты ей объяснили, что стычка между подругами была спланирована ради рейтинга. На скандалах звёзды хорошо зарабатывают, поэтому после интервью Волочкова обвинила Собчак в том, что она плохо поступила, когда установила микрофоны, находясь в гостях у балерины.

Естественно, этот факт ещё больше подогрел интерес к этим персонам. Фанаты считают, что всё это не более чем «постановка» или «шоу».