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Супруга рассказала о состоянии Быкова 

Рамблер 10 минут назад
Супруга Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова рассказала телеканалу «360», что состояние писателя удалось стабилизировать.
«Врачи никаких прогнозов не строят. Состояние стабилизировано, но стабильно тяжелое, находится в медицинском сне», — сказала она.
Быков введен в искусственную кому
Жена Дмитрия Быкова добавила, что не сообщает диагноз мужа, так как от его здоровья «не зависит обороноспособность страны».
Писатель почувствовал себя плохо 16 апреля, когда летел в Уфу на лекцию. С самолета его экстренно госпитализировали в нейрореанимацию одной из уфимских больниц. В качестве причин госпитализации назывались энцефалопатия и инсульт, однако официального подтверждения этих данных нет.
Шоу-бизнес , Видео
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