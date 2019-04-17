Супруга рассказала о состоянии Быкова

Супруга Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова рассказала телеканалу «360», что состояние писателя удалось стабилизировать.

«Врачи никаких прогнозов не строят. Состояние стабилизировано, но стабильно тяжелое, находится в медицинском сне», — сказала она.

Жена Дмитрия Быкова добавила, что не сообщает диагноз мужа, так как от его здоровья «не зависит обороноспособность страны».

Писатель почувствовал себя плохо 16 апреля, когда летел в Уфу на лекцию. С самолета его экстренно госпитализировали в нейрореанимацию одной из уфимских больниц. В качестве причин госпитализации назывались энцефалопатия и инсульт, однако официального подтверждения этих данных нет.