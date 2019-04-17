«Чистая провокация»: за что Панкратова-Черного сняли с рейса

Заслуженного артиста России Александра Панкратова-Черного сняли с самолета, летевшего по маршруту Барнаул-Москва. Такое решение приняло командование воздушного судна, пояснив, что актера был пьян и вел себя неадекватно. Сам артист утверждает, что был совершенно трезв. По его словам, у него произошел конфликт с бортпроводником из-за «100 грамм водки», которые он попросил на борту самолета.

Актера Александра Панкратова-Черного сняли с самолета, летевшего из Барнаула Москву , по решению командира воздушного судна. Отмечается, что он вел себя неадекватно, был пьян и представлял угрозу для пассажиров.

Сам актер утверждает, что был абсолютно трезв и лишь попросил немного алкоголя у бортпроводника, на что тот ему отказал. По словам Панкратова-Черного, он летел в Москву после отыгранного спектакля. Он благополучно прошел фейс-контроль, сел в самолет и заказал у стюардессы 100 грамм спиртного, а также салат и воду без газа.

«Подходит какой-то мальчик-стюард и говорит, вы себя ведете неадекватно. Я его спрашиваю, в чем неадекватность моего поведения? Вы заказали 100 грамм водки. Так я могу литр заказать, я в бизнес-классе лечу! И началась ссора. Я его не оскорблял, я к пассажирам даже обратился, посмотрите на меня, разве я пьяный? Нет, пришла полиция, меня увели. Я не сопротивлялся. Все. Чистая провокация!» — прокомментировал артист инцидент в самолете изданию kp.ru.

Перед пассажирами он действительно извинился за задержку рейса. Видео его речи позже было опубликовано в инстаграме. «Я прошу у вас прощения!» — обратился Панкратов-Черный к тем, кто был в самолете.

Известно, что накануне в Барнауле прошел спектакль с его участием «Как родители дочке жениха выбирали».

Заслуженный артист России Александр Панкратов-Черный родился в 1949 году в Алтайском крае. В 1968 году он окончил Горьковское театральное училище, после чего в течение трех лет исполнял различные роли спектаклях в Пензенском драматическом театре. В 1976 году закончил режиссерский факультет ВГИКа. За всю свою карьеру он сыграл более чем в 100 фильмах, многие из которых входят в классическую советскую фильмографию и известны во всем мире.

В кино он дебютировал у Андрея Кончаловского в «Сибириаде» 1978 года. Однако известность ему принесла роль Степана Грушко в комедийном советском фильме «Мы из джаза», режиссером которого был Карен Шахназаров

Его герой играет на банджо и трубе. Однако, по утверждению самого актера, у него нет слуха, чтобы играть на каком-либо инструменте вживую. «Джаз я как раз играть и не умею. У меня с детства нет музыкального слуха. И я пытался донести эту мысль до Карена Шахназарова, но он мне не внял. Он сказал, что сибиряки — народ настырный, и всего могут добиться, если с них построже требовать. И вероятно, он был прав. Потому что в итоге возникло всеобщее заблуждение, меня стали приглашать сниматься в музыкальные фильмы и даже участвовать в джазовых фестивалях, и принимать в джазовые клубы. И даже в жюри джазовых фестивалей. На все эти инициативы я честно отвечал, что у меня нет слуха. Но меня никто не слышал», — рассказал он в интервью изданию «Новые известия».

Фильм принес ему колоссальную известность. Этому способствовало не только хорошее исполнение роли, но и песни «Желтый чемоданчик» и «Прости, прощай, Одесса-мама», которые прозвучали в ленте. Однако исполнял их не Панкратов-Черный, а оператор фильма Владимир Шевцик, который даже смог подобрать тембр голоса, соответствующий актеру. «После фильма я проснулся знаменитым, и многие режиссеры стали приглашать меня в свои музыкальные фильмы. Ведь поверили, что это я сам так потрясающе пел! Но когда пробовали, падали от смеха с кресел. А я чуть не плакал от стыда», — поделился историей артист с «Антенной».

Кроме того, актер исполнил роль «Жестоком романсе», который снискал популярность у зрителей, а также получил несколько наград. По признанию журнала «Советский экран», эта кинокартина стала «Лучшим фильмов 1984 года». Помимо этого, Александр Панкратов-Черный сыграл в фильмах «Батальоны просят огня», «Зимний вечер в Гаграх», «Курьер», «За прекрасных дам!», «Ширли-мырли» и во многих других. Из недавних его работ — исполнение роли старшего брата шеф-повара Виктора Петровича в сериале «Кухня».

Артист также является членом союза писателей России. Он пишет стихи, начиная с 1960-х годов. В 1996 году у Панкратова-Черного вышел первый сборник стихотворений. Кроме того, на его стихи была написана песня «Кружиться кружиться», которую в финале фильма «Трам-тарарам, или Бухты-барахты» исполнили Михаил Линк и ансамбль «Неужели».

В 2009 году за свою литературную деятельность поэт получил премию «Петрополь». Помимо этого, в 2005 году он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.