Памятника нет: как семья Началовой готовится к 40 дням

Родственники покойной певицы Юлии Началовой готовятся к 40-му дню с ее смерти, который выпал на 24 апреля. На этот день члены семьи запланировали поминки на кладбище, посещение службы в храме, молебен за упокой души и поминальный обед. В настоящий момент родители артистки заняты оформлением опекунства над внучкой, а также улаживанием дел с документами, наследством и долгами дочери.

Семья покойной певицы Юли Началовой готовится к 40-му дню с ее смерти. Как сообщает «Дни.ру», родители певицы заняты оформлением опекунства над внучкой, разбираются с документами, наследством и долгами дочери.

24 апреля у членов семьи запланированы поминки на кладбище, посещение службы в храме, молебен за упокой души и поминальный обед. Ссобщается, что установка памятника артистке планируется на первую годовщину смерти, эскиз пока не согласован.

По информации издания, могила Началовой на 17-м участке Троекуровского кладбища вся усыпана цветами, мягкими игрушками и фотографиями улыбающейся певицы.

Согласно православной традиции, 40-й день после смерти является самым тяжелым для души человека, почти такой же скорбный, как и день кончины. На 40-й день родные и близкие усопшего просят бога простить ему грехи и пустить в рай. Они к этому моменту должны примириться с разлукой.

Несколько дней назад бывший менеджер Началовой Анна Исаева рассказала о том, как сложилась судьба команды певицы после ее смерти. Исаева отметила, что популярность и смерть — это тяжелое испытание, у троих бывших подчиненных артистки после трагедии обнаружились проблемы с сердцем.

«Вот сегодня я лежу с валидолом, плохо с сердцем и менеджеру Юли, ее любимая домохозяйка отлежала всю прошлую неделю в больнице», — рассказала Анна в своем инстаграме, добавив, что пользуется услугами лучших кардиологов Москвы.

В начале апреля в нижегородском областном суде были удовлетворены две жалобы бывшего возлюбленного Началовой хоккеиста Александра Фролова по делу о взыскании с него денежных долгов. Адвокаты спортсмена оспорили отказ судьи предыдущей инстанции перенаправить дело в Никулинский районный суд Москвы, а также его решение провести экспертизу денежной расписки.

«Особо отмечу: нижегородский областной суд, установив существенные нарушения закона, допущенные судьей Чайко при рассмотрении дела в суде первой инстанции, вынес частное определение», — цитирует «МК» адвоката хоккеиста Антона Малинина.

Впервые подробности судебных разбирательств бывшей пары стали обсуждаться в прессе в начале марта, когда Началова была экстренно госпитализирована. Сообщалось, что Фролов подал в суд на Началову из-за элитной квартиры, в которой они ранее жили вместе.

Напомним, что жилплощадь досталась певице в подарок от бывшего мужа, футболиста Евгения Алдонина . Вскоре после развода с ним в 2011 году, у певицы начались новые отношения с хоккеистом Фроловым, они поселились в той самой квартире. Сообщалось также, что мужчина выкупил часть квартиры за 20 млн рублей.

Обеими сторонами был заключен договор купли-продажи и, по словам адвокатов хоккеиста, Началова получила обозначенную сумму в полном объеме.

Позже стало известно о том, что летом прошлого года певица подала иск в Никулинский суд города Москвы, согласно которому, на момент подписания соглашения с Фроловым она не осознавала своих действий. Однако спустя шесть месяцев она отозвала данное заявление.

Исполнительница передала право взыскания денег с Фролова нижегородской инвестиционной компании, кроме того, она заявила о том, что никаких денег от своего бывшего возлюбленного не получала. Согласно информации СМИ, судья Нижегородского областного менее чем за три часа вынес решение по делу. В результате чего было постановлено, что иск нижегородской компании к Фролову будет рассмотрен Никулинским судом Москвы.

«Теперь об отзыве исковых требований организация, скорее всего, заявит на ближайшем заседании в Никулинском суде, куда 2 апреля было решено передать дело», — цитирует представителя адвокатского бюро, защищающего интересы Фролова, «МК».

Одновременно с этим был объявлен выговор судье Алексею Чайко, который рассматривал это дело в нижестоящей инстанции — районном суде Нижнего Новгорода.