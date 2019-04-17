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Максим Галкин обнародовал личную переписку с Аллой Пугачевой 

Passion.ru 9 часов назад
Максим Галкин пожаловался на плохую связь в деревне Грязь.
Шоумен Максим Галкин стал гостем шоу Насти Ивлеевой, в ходе которого ему выпало задание — прочитать переписку с «второй половинкой».
Смущенный артист долго листал WhatsApp, жалуясь, что там только детские фотографии и поцелуйчики.
В СМС-сообщениях нашлись короткие: «Долетел хорошо», «Порулили», «Абонент снова в Сети», «Этот абонент звонил вам 2 раза».
«У нас в деревне очень плохая связь: я звоню ей, а я часто вне зоны», — оправдался Галкин.
«Вот она — любовь», — прокомментировала растроганная Ивлеева.
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Шоу-бизнес , Видео , Максим Галкин , Алла Пугачева
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