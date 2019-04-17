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Урал рулит: Светлаков грубо пообщался с Собчак на записи ее шоу 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: teleprogramma.pro
В новом выпуске «Осторожно, Собчак!» светская львица упрекнула юмориста за маникюр, но и он за словом в карман не полез.
Ксения Собчак продолжает звать новых звездных гостей на Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!» В новом выпуске светская львица встретилась с телеведущим, актёром и продюсером Сергеем Светлаковым. Во время долгого разговора в машине Ксения Собчак назвала комика «латентным геем» и гомофобом из-за того, что юморист сравнил гомосексуальность с болезнью.
Сергей Светлаков на шоу "Осторожно, Собчак!"
Телеведущая продолжала давить на Светлакова. Она заметила, что актёр «оторвался от народа». Его куртка стоит 82.000 рублей, волосы покрашены в модный цвет, а на руках маникюр. Собчак упрекнула комика, что раньше он изображал простых мужчин, а теперь сам похож на гея. Затем она грубо оскорбила юмориста.
«Уж прости»: Галкин приструнил Собчак
Светлаков в долгу не остался и назвал Собчак «лесбиянкой» и «сосальщицей». Он припомнил нескромное прошлое светской львицы и добавил, что он «мужик с Урала» и может ударить в случае чего.
«Ты вот как 10 лет сидела у костра в «Доме-2», подбрасывала картошку туда, чтоб пожрать, вот такой и осталась», — сказал Семен Светлаков.
Собчак засмеялась и не восприняла слова комика всерьёз. Актёр ответил, что из-за работы на телевидении ему приходится следить за внешним видом, и с ориентацией это никак не связанно.
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