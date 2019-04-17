Урал рулит: Светлаков грубо пообщался с Собчак на записи ее шоу

В новом выпуске «Осторожно, Собчак!» светская львица упрекнула юмориста за маникюр, но и он за словом в карман не полез.

Ксения Собчак продолжает звать новых звездных гостей на Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!» В новом выпуске светская львица встретилась с телеведущим, актёром и продюсером Сергеем Светлаковым. Во время долгого разговора в машине Ксения Собчак назвала комика «латентным геем» и гомофобом из-за того, что юморист сравнил гомосексуальность с болезнью.

Сергей Светлаков на шоу "Осторожно, Собчак!"

Телеведущая продолжала давить на Светлакова. Она заметила, что актёр «оторвался от народа». Его куртка стоит 82.000 рублей, волосы покрашены в модный цвет, а на руках маникюр. Собчак упрекнула комика, что раньше он изображал простых мужчин, а теперь сам похож на гея. Затем она грубо оскорбила юмориста.

Светлаков в долгу не остался и назвал Собчак «лесбиянкой» и «сосальщицей». Он припомнил нескромное прошлое светской львицы и добавил, что он «мужик с Урала» и может ударить в случае чего.

«Ты вот как 10 лет сидела у костра в «Доме-2», подбрасывала картошку туда, чтоб пожрать, вот такой и осталась», — сказал Семен Светлаков.

Собчак засмеялась и не восприняла слова комика всерьёз. Актёр ответил, что из-за работы на телевидении ему приходится следить за внешним видом, и с ориентацией это никак не связанно.