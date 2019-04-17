Названа новая причина инцидента с Панкратовым-Черным

На народного артиста России Александра Панкратова-Черного завели дело о хулиганстве, передает телеграм-канал Mash.
В среду днем актера сняли с рейса «Аэрофлота», летевшего из Барнаула в Москву, из-за «неадекватного поведения».
Как рассказал сам Панкратов-Черный, он попросил у бортпроводника водки, но тот отказал ему, намекнув, что артисту «якобы хватит». По информации Mash, возмущенный отказом Панкратов-Черный назвал бортпроводника геем. После этого бортпроводник обратился к капитану судна, который вызвал полицию. Панкратова-Черного сняли с рейса и завели дело о мелком хулиганстве.
Один из пассажиров самолета позже опубликовал видео, на котором актер извиняется перед пассажирами за вынужденные неудобства и объясняет ситуацию.