Названа новая причина инцидента с Панкратовым-Черным

Назвал геем. Стала известна причина конфликта Панкратова-Черного в самолете

На народного артиста России Александра Панкратова-Черного завели дело о хулиганстве, передает телеграм-канал Mash.

В среду днем актера сняли с рейса «Аэрофлота» , летевшего из Барнаула Москву , из-за «неадекватного поведения».

Как рассказал сам Панкратов-Черный, он попросил у бортпроводника водки, но тот отказал ему, намекнув, что артисту «якобы хватит». По информации Mash, возмущенный отказом Панкратов-Черный назвал бортпроводника геем. После этого бортпроводник обратился к капитану судна, который вызвал полицию. Панкратова-Черного сняли с рейса и завели дело о мелком хулиганстве.

Один из пассажиров самолета позже опубликовал видео, на котором актер извиняется перед пассажирами за вынужденные неудобства и объясняет ситуацию.