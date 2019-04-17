Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назвал геем. Стала известна причина конфликта Панкратова-Черного в самолете 

Рамблер 1 час назад
На народного артиста России Александра Панкратова-Черного завели дело о хулиганстве, передает телеграм-канал Mash.
В среду днем актера сняли с рейса «Аэрофлота», летевшего из Барнаула в Москву, из-за «неадекватного поведения».
"Мне сказали, что я пьян". Панкратова-Черного сняли с рейса
Как рассказал сам Панкратов-Черный, он попросил у бортпроводника водки, но тот отказал ему, намекнув, что артисту «якобы хватит». По информации Mash, возмущенный отказом Панкратов-Черный назвал бортпроводника геем. После этого бортпроводник обратился к капитану судна, который вызвал полицию. Панкратова-Черного сняли с рейса и завели дело о мелком хулиганстве.
Один из пассажиров самолета позже опубликовал видео, на котором актер извиняется перед пассажирами за вынужденные неудобства и объясняет ситуацию.
Шоу-бизнес , Видео , Аэрофлот , Барнаул , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело — швах. Команда Порошенко готовится к бегству172
Отказался танцевать лезгинку. Крымчанина зарезали в баре167
Во Внуково загорелся самолет
Быков введен в искусственную кому109
На Украине возбуждено дело о «сдаче Крыма»11
Видео
На Украине возбуждено дело о «сдаче Крыма»
В мире Украина
Панкратова-Черного высадили из самолета
Общество Статьи
Во Внуково загорелся самолет
Происшествия
Екатеринбург накрыла снежная буря
Общество Погода
Названа новая причина инцидента с Панкратовым-Черным
Шоу-бизнес
Лукашенко отказывается принять новую реальность
Политика СНГ
Оползень снес несколько домов в Саратове
Происшествия
Отказался танцевать лезгинку. Крымчанина зарезали в баре
Происшествия
Волноваться не стоит. Синоптики рассказали, каким будет лето
Погода Общество
Тушили неправильно: Лужков о пожаре в Париже
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение