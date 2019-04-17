Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минздрав РФ: Писатель Д. Быков введен в искусственную кому 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Фото: Интерпресс/ТАСС
Писатель и журналист Дмитрий Быков находится в медикаментозной коме, перевозить его в Москву пока не планируется. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава РФ Игорь Молчанов по итогам телеконсилиума специалистов.
«Консилиум прошел, переводить в Москву Д. Быкова не будем, он сейчас на искусственном дыхании в медикаментозной коме. Состояние его оценивается как тяжелое. Корректировки в план лечения мы внесли, но радикально менять ничего не надо. Врачи следят за его состоянием», — сказал он.
«Думали, что пьян»: в самолете промедлили с помощью Быкову
Как ранее сообщили Агентству городских новостей «Москва», в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Башкортостан, Д. Быков был госпитализирован в одну из больниц Уфы с подозрением на инсульт, этот диагноз не подтвержден. Писатель остается в больнице в стабильно тяжелом состоянии.
По поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, Минздрав России оперативно организовал телемедицинскую консультацию со специалистами Национального исследовательского центра эндокринологии, главными внештатными специалистами Минздрава по неврологии, анестезиологии и реаниматологии.
Агентство «Москва»: последние новости
В Минкультуры РФ обсудят возможное оказание помощи по восстановлению собора Парижской Богоматери Губернатор Московской области поздравил с днем рождения А.Пугачеву А.Панкратова-Черного сняли с рейса Барнаул - Москва за «неадекватное поведение»
Комментарии1
Шоу-бизнес , Дмитрий Быков , Вероника Скворцова , Минздрав РФ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко отказывается принять новую реальность126
«Ты уже покойник!» Украинские политики устроили потасовку20
Синоптики рассказали, каким будет лето
«Думали, что пьян»: в самолете промедлили с помощью Быкову161
Керченский инцидент: украинским морякам продлили арест20
Видео
Лукашенко отказывается принять новую реальность
Политика СНГ
Оползень снес несколько домов в Саратове
Происшествия
Тушили неправильно: Лужков о пожаре в Париже
Происшествия
Медведь в Оренбургской области вышел на прогулку
Общество
Керченский инцидент: украинским морякам продлили арест
Происшествия
«Ты уже покойник!» Украинские политики устроили потасовку
Украина В мире
Дети устроили заплыв на плотах на детской площадке
Общество
В Швеции возникли проблемы с «убийцами российских Су»
Оружие Армия
В России пройдет всеобщая диспансеризация
Политика Общество
Названо точное время дебатов Порошенко с Зеленским
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение