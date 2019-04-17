Минздрав РФ: Писатель Д. Быков введен в искусственную кому

Писатель и журналист Дмитрий Быков находится в медикаментозной коме, перевозить его в Москву пока не планируется. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава РФ Игорь Молчанов по итогам телеконсилиума специалистов.

«Консилиум прошел, переводить в Москву Д. Быкова не будем, он сейчас на искусственном дыхании в медикаментозной коме. Состояние его оценивается как тяжелое. Корректировки в план лечения мы внесли, но радикально менять ничего не надо. Врачи следят за его состоянием», — сказал он.

Как ранее сообщили Агентству городских новостей «Москва», в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Башкортостан, Д. Быков был госпитализирован в одну из больниц Уфы с подозрением на инсульт, этот диагноз не подтвержден. Писатель остается в больнице в стабильно тяжелом состоянии.