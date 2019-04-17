Конфликт Панкратова-Черного с бортпроводниками попал на видео

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Опубликовано видео конфликта Панкратова-Черного с бортпроводниками 

РИА Новости + ещё 2 50 минут назад
Опубликовано кадры инцидента с актером Александром Панкратовым-Черным, которого ранее сняли с самолета Барнаул — Москва.
На видео, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, актер возмущается отказом бортпроводников предоставить ему заказанный алкоголь.
Инцидент произошел на борту авиакомпании "Аэрофлот". Представители перевозчика заявили, что Панкратов-Черный был пьян, прошел в салон бизнес-класса без предъявления посадочного талона и сразу же в нецензурной форме потребовал спиртное. В результате экипаж попросил артиста покинуть салон самолета.
У Панкратова-Черного своя версия события. Актер настаивает на том, что он был трезв. Разместившись в своем кресле в бизнес-классе, он заказал сто граммов водки и воды без газа. После этого, по его словам, к нему подошел стюард и заявил, что он ведет себя неадекватно и потребовал выйти. Тогда Панкратов-Черный обратился к остальным пассажирам и извинился за задержку рейса.
Супруга артиста Юлия Монахова также назвала обвинения в адрес мужа беспочвенными и сообщила, что театральное агентство, которое организовывало поездку, будет разбираться с авиакомпанией.
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Шоу-бизнес , Видео , Аэрофлот , РИА Новости , Барнаул , Москва
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