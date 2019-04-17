«С пузом и седой»: скандал Гузеевой с мужем вырезали из эфира

Гузеев рассказала гостям программы и зрителям студии, что два назад ее муж был в командировке в Санкт-Петербурге

«Я ему звоню, а он так [отвечает]: «Да.. Ммм.. Угу, угу», — заявила актриса.

Она предположила, что мужу неудобно с ней говорить, и он это подтвердил. Мужчина заявил, что едет в такси, но Гузеева сочла машину вполне подходящим местом для телефонной беседы. Она поинтересовалась, любит ли ее супруг, на что он ответил тем же «угу».

«Он вернулся, я уже с двумя пистолетами: «Давай глаза в глаза и рассказывай, с каким таксистом ты ехал, что не мог мне сказать [люблю]?» — рассказала Гузеева.

Муж в ответ возмутился, что он уже «седой мужик», а она пристает к нему с вопросами «любишь — не любишь».

«Я еду с пузом, взрослый, седой, я что, должен был сказать: «Да, я тебя люблю». Я что, *** [неудачник] что ли», — процитировала актриса супруга.