«С пузом и седой»: скандал Гузеевой с мужем вырезали из эфира 

Актриса, телеведущая Лариса Гузеева в эфире программы «Давай поженимся» рассказала о своей ссоре с мужем Игорем Бухаровым. Этот эпизод не вошел в эфирную версию, но его опубликовали на странице передачи в Instagram.
Гузеев рассказала гостям программы и зрителям студии, что два назад ее муж был в командировке в Санкт-Петербурге.
«Я ему звоню, а он так [отвечает]: «Да.. Ммм.. Угу, угу», — заявила актриса.
Она предположила, что мужу неудобно с ней говорить, и он это подтвердил. Мужчина заявил, что едет в такси, но Гузеева сочла машину вполне подходящим местом для телефонной беседы. Она поинтересовалась, любит ли ее супруг, на что он ответил тем же «угу».
«Он вернулся, я уже с двумя пистолетами: «Давай глаза в глаза и рассказывай, с каким таксистом ты ехал, что не мог мне сказать [люблю]?» — рассказала Гузеева.
Муж в ответ возмутился, что он уже «седой мужик», а она пристает к нему с вопросами «любишь — не любишь».
«Я еду с пузом, взрослый, седой, я что, должен был сказать: «Да, я тебя люблю». Я что, *** [неудачник] что ли», — процитировала актриса супруга.
Бухаров — третий муж Гузеевой. Они познакомились еще в 18-летнем возрасте, долгое время дружили, но поженились, когда им было по 40 лет. В этом браке актриса родила второго ребенка — дочь Ольгу. Бухаров рассказывал в интервью «Семи дням», что жалеет супругу, потому что иногда она «ведет себя, что хоть караул кричи, чисто дура, будто мозгов вообще нет, как у курицы».