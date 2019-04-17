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Подозрение на инсульт: Дмитрий Быков впал в кому 

Рамблер + ещё 5 8 минут назад
Фото: РИА Новости
Писатель Дмитрий Быков был экстренно госпитализирован в одну из больниц города Уфа, где у него 16 апреля было запланировано выступление, сообщает «Комсомольская правда». Медики ещё не определились с диагнозом, возможно, у публициста случился инсульт.
Автор статьи со ссылкой на собственный источник в Уфе уверяет, что в настоящий момент Быков находится в нейрореанимации в состоянии комы. При этом писатель находится под наблюдением ведущих специалистов.
«Сейчас с ним работают лучшие врачи больницы, на связи с руководством клиники и власти Башкирии, и министерство здравоохранения», — заявил собеседник издания.
По его словам, врачи ещё не поставили точный диагноз, однако писатель был доставлен в больницу с подозрением на инсульт.
15 апреля Дмитрий Быков выступил с лекцией в Екатеринбурге. 16-го у него была запланирована встреча с почитателями его таланта в столице Башкирии. По данным «КП», выступление было отменено за пару часов до начала мероприятия. Информация о «форс-мажоре» была опубликована в сообществе Быкова «Вконтакте». Администраторы группы сообщили, что встреча отменяется из-за плохого самочувствия писателя.
Комментарии3
Шоу-бизнес , Дмитрий Быков , Минздрав РФ , Комсомольская правда , Уфа
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