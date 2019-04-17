Пугачева пристыдила Кудрявцеву за секс

«Роется в помойке»: Пугачева пристыдила Леру Кудрявцеву

Певица Алла Пугачева резко высказалась в адрес телеведущей Леры Кудрявцевой . Ее работу в программе «Секрет на миллион» Примадонна сравнила с копошением в помойке. Больше всего артистку возмутили интимные вопросы, который телеведущая задавала бывшему любовнику Пугачевой.

В частности, российская Примадонна возмутилась посвященным ей выпуском, в котором принял участие и делился интимными подробностями ее бывший возлюбленный, музыкант Сергей Челобанов

«Как из помойки, выскакивает девушка очень красивая — ведущая — и в этой помойке начинает рыться, — сказала певица в студии программы «Пусть говорят» в день своего юбилея. — «Скажите, а вы спали с ней?» — спрашивает эта девушка гостя. А он сидит как этот… «Да», — говорит. «Ой, а какая она в постели?» — продолжает ведущая. И все это с экрана телевизора!».

Вместе с тем, к самому Челобанову певица претензий по этому поводу не имеет.

«Не виноваты эти люди, которых спрашивают, что они должны ответить, если уж пришли, — убеждена артистка. — Виноват уровень этих ведущих, дикторов, тем! А потом мне говорят: «Вы, Алла Борисовна, ничего не понимаете, ведь это грязное и противное дает рейтинг!» Да к черту такой рейтинг! Вы должны воспитывать, показывать, чтобы люди стремились к хорошей жизни!»

Пугачева подчеркнула, что устала молча наблюдать за тем, как ее бывшие мужчины поливают ее грязью, а непорядочные журналисты на этом наживаются.

«Честно говоря, поднадоело, — сказала она о режиссере Александре Стефановиче, с кем состояла в браке с 1976 по 1980 год. — Везде суется эта морда — мол, он меня сделал! Вот я и решила, что надо сейчас высказать все, раз такой момент. Потом до 80 придется молчать».

Обращаясь к бывшему супругу, певица напомнила ему дату выхода двух своих главных хитов.

«Александр Борисович Стефанович, обращается к вам народная артистка Советского Союза. Если уж вы придумали такую легенду, что вы главный человек, который сделал из меня певицу где-то в 77-м году. Хочу напомнить, что я уже в 75-м «Арлекино» спела. В 78-м я уже в Сопоте выступала», — подчеркнула Пугачева.

Долгое время она не реагировала на заявления кинематографиста, но в день своего рождения дала волю чувствам.

«Если вы вынуждены так говорить, и больше у вас заработка нет, кроме 30-ти серебрянников этих, я хочу вам подсказать: делайте лекции на тему «Как я сделал Пугачеву». Заработаете. Если вы такой крутой, то сделайте еще одну певицу», — посоветовала она.

Продолжая развенчивать другие высказывания бывшего мужа, артистка вспомнила, как в одном из интервью Стефанович говорил будто бы много лет назад она порвала пальто какой-то женщины и разбила его машину.

«Ну разве так можно это рассказывать. Я не порвала пальто, я разодрала это пальто на кусочки этой стерве. Я не побила машину. Я ее, блин, раскурочила. Потому что машина была моя. Знаете, что, Александр Борисович, что хочу с ней, то и делаю. Ах, вам не на чем было ездить? Понимаю, когда-нибудь купите сами», — разбушевалась Алла Борисовна.

Певица добавила, что брак со Стефановичем был фиктивным — он нуждался в московской прописке.

Позже артистка показала архивные кадры с маленькой Кристиной Орбакайте и рассказала о проблемах, которые ей доставляла дочь — например, во время демонстрации архивного видео с пляжа Примадонна призналась, что хотела тогда купаться, но такой возможности не было.

Затем речь пошла о том, что в детстве Орбакайте остро нуждалась в родительском внимании — за несколько часов до концерта ребенка выгоняли из маминой гримерки, и она много времени проводила с чужими людьми.

«Меня воспитывали за кулисами. Но, во-первых, сначала бабушка: надо отдать должное и поклониться Зинаиде Архиповне, которая воспитала маму, маминого брата и меня — на троих ее хватило. Она сделала все, чтобы ее дети были по-своему счастливы, умны, эрудированы и добры», — отметила Орбакайте.

Артистка добавила, что маме она досталась «уже готовым продуктом» в свои 15 лет. Пугачева, видимо, желая сместить акцент с этой ситуации, несколько раз спросила внучку Клавдию, часто ли она видит свою маму.