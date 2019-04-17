«Какая она в постели?» Пугачева пристыдила Кудрявцеву

Телеведущая Лера Кудрявцева — «очень красивая», но «роется в помойке». Об этом на шоу «Пусть говорят» на Первом канале заявила певица Алла Пугачева.

Спецвыпуск «Пусть говорят» с Пугачевой вышел в эфир 15 апреля — в день 70-летия Народной артистки СССР. В ходе него певица среди прочего раскритиковала телешоу, которые постоянно врут о ней.

«Вранье, вымысел, все время что-то перекручивают!» — посетовала она.

Особо Пугачева отметила «Секрет на миллион» на НТВ и ведущую передачи Леру Кудрявцеву. По ее словам, в выпуске, гостем которого стал музыкант Сергей Челобанов, называющий себя бывшим возлюбленным Пугачевой, «очень красивая» Кудрявцева сначала «выскочила как из помойки», а затем «в этой помойке начала рыться».

«А вы спали с ней? Ой, а какая она в постели?» — процитировала Пугачева ведущую.

Певица добавила, что хоть и понимает, что «грязное и противное» поднимает рейтинг, но считает, что «к черту такой рейтинг».