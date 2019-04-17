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«Какая она в постели?» Пугачева пристыдила Кудрявцеву 

Рамблер 4 минуты назад
Телеведущая Лера Кудрявцева — «очень красивая», но «роется в помойке». Об этом на шоу «Пусть говорят» на Первом канале заявила певица Алла Пугачева.
Спецвыпуск «Пусть говорят» с Пугачевой вышел в эфир 15 апреля — в день 70-летия Народной артистки СССР. В ходе него певица среди прочего раскритиковала телешоу, которые постоянно врут о ней.
«Вранье, вымысел, все время что-то перекручивают!» — посетовала она.
Особо Пугачева отметила «Секрет на миллион» на НТВ и ведущую передачи Леру Кудрявцеву. По ее словам, в выпуске, гостем которого стал музыкант Сергей Челобанов, называющий себя бывшим возлюбленным Пугачевой, «очень красивая» Кудрявцева сначала «выскочила как из помойки», а затем «в этой помойке начала рыться».
«А вы спали с ней? Ой, а какая она в постели?» — процитировала Пугачева ведущую.
Певица добавила, что хоть и понимает, что «грязное и противное» поднимает рейтинг, но считает, что «к черту такой рейтинг».
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Шоу-бизнес , Видео , Статьи
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