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Сергей Зверев написал заявление в полицию на Рустама Солнцева 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Известный стилист Сергей Зверев обратился в полицию с заявлением на бывшую звезду проекта «Дом-2» Рустама Солнцева. По его словам, тот позволил в его адрес нелестные высказывания. Поводом стала информация в социальных сетях. В ролике Рустам Солнцев посмеялся над стилистом, который вышел на одиночный пикет в защиту Байкала.
«Золото, гипюр, пух и перья, бусы, каблуки, парик бабский, гучи… Типичный протестующий!» — выразился шоумен в адрес Зверева.
Адвокат Рустама Солнцева очень удивился подобным заявлениям в адрес своего подопечного. Юрист считает, что бывшая звезда «Дома-2» вовсе не оскорблял стилиста, а просто над ним посмеялся. За такие шутки никаких наказаний не предусмотрено. Юрист утверждает, что у Сергея Зверева просто возникли какие-то проблемы с чувством юмора.
Между тем сам Руслан Солнцев уверен, что стилист просто затаил на него обиду. Дело в том, что экс-звезда «Дома-2» всегда поддерживает сына Сергея Зверева. У стилиста, как известно, очень непростые отношения с родственником. В то же время он добавил, что в полицию ему все-таки пришлось сходить, где он дал объяснение своему поведению, сообщает «Комсомольская правда».
Надо заметить, что Руслан Солнцев очень часто на своей страничке в соцсетях публикует смешные посты про отечественных звезд шоу-бизнеса. В них он посмеивается над ними. У него даже есть специальная рубрика, которая получила название «Мама, дорогая».
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Комментарии13
Шоу-бизнес , Видео , Рустам Солнцев , Сергей Зверев , Комсомольская правда
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