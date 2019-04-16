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Победительницу конкурса «Мисс Боливия — 2018» лишили титула 

Р-Спорт + ещё 2 11 часов назад
Победительницу прошлогоднего конкурса красоты "Мисс Боливия" Джойс Прадо лишили титула из-за беременности. Об этом сообщает Newshub.
По словам организаторов, девушка нарушила условия конкурса, согласно которым победительница не должна выходить замуж и заводить детей, пока является обладательницей титула.
Прадо пока не комментировала решение оргкомитета.
В Instagram она с радостью поделилась новостью о скором пополнении в семье: "Хочу сказать вам, что я самая счастливая женщина в мире, потому что моя жизнь наполнена любовью. У нас начинается самый прекрасный этап жизни".
В сентябре 2018 года оргкомитет лишил титула победительницу "Мисс Украина — 2018" Веронику Дидусенко. Решение объяснили тем, что девушка предоставила недостоверную информацию о том, что не находится в браке и у нее нет детей.
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Шоу-бизнес , Видео , Боливия
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