Победительницу конкурса «Мисс Боливия — 2018» лишили титула

Победительницу прошлогоднего конкурса красоты "Мисс Боливия " Джойс Прадо лишили титула из-за беременности. Об этом сообщает Newshub.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joyce Prado Ribera (@joyceprado97) 26 Июн 2018 в 3:28 PDT По словам организаторов, девушка нарушила условия конкурса, согласно которым победительница не должна выходить замуж и заводить детей, пока является обладательницей титула.

Прадо пока не комментировала решение оргкомитета.

В Instagram она с радостью поделилась новостью о скором пополнении в семье: "Хочу сказать вам, что я самая счастливая женщина в мире, потому что моя жизнь наполнена любовью. У нас начинается самый прекрасный этап жизни".

В сентябре 2018 года оргкомитет лишил титула победительницу "Мисс Украина — 2018" Веронику Дидусенко. Решение объяснили тем, что девушка предоставила недостоверную информацию о том, что не находится в браке и у нее нет детей.