Признание в любви: поклонники усомнились в существовании бойфренда Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в соцсети признание в любви.

«Любить и быть любимой-это счастье! Дорогие мои! Берегите своих! Близких по духу! А тебя, мой любимый, я никому не отдам! Ты самый замечательный мужчина на планете Земля. Да и вообще, во Вселенной. Потому что ты ею мне и дан», — написала Волочкова в Instagram.

Подписчики балерины усомнились, что «самый замечательный мужчина на планете Земля» существует в реальности, и высмеяли знаменитость за откровенное признание в адрес «виртуального» возлюбленного.

Поклонники предложили Волочковой перестать обманывать себя и окружающих и признаться, что ее любимый существует лишь у нее в голове.