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Признание в любви: поклонники усомнились в существовании бойфренда Волочковой 

Рамблер 8 часов назад
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в соцсети признание в любви.
«Любить и быть любимой-это счастье! Дорогие мои! Берегите своих! Близких по духу! А тебя, мой любимый, я никому не отдам! Ты самый замечательный мужчина на планете Земля. Да и вообще, во Вселенной. Потому что ты ею мне и дан», — написала Волочкова в Instagram.
Подписчики балерины усомнились, что «самый замечательный мужчина на планете Земля» существует в реальности, и высмеяли знаменитость за откровенное признание в адрес «виртуального» возлюбленного.
Поклонники предложили Волочковой перестать обманывать себя и окружающих и признаться, что ее любимый существует лишь у нее в голове.
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Волочкова
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