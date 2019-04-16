Галкин приструнил Собчак за слова о связи «Мухаммедов» и пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Пользователи социальных сетей, в том числе юморист Максим Галикин раскритиковали телеведущую Ксению Собчак , уличив ее в расизме после поста о пожаре в соборе Парижской Богоматери.

В понедельник вечером Собчак прокомментировала пожар в Нотр-Дам-де-Пари, обвинив в нем «гребаных социалистов». «Угробили мой самый любимый город в мире крысами, бомжами и радикальной толерантностью», — написала она, добавив, что теперь Париж еще и сожгли.

Позже, телеведущая порассуждала в Instagram о том, что Франция превратилась в страну, где из ненависти бьют витрины дорогих бутиков, каждую неделю бастуют профсоюзы, а налоги столь велики, что успешные люди вынуждены уезжать из страны. По ее мнению, это «как-то кармически связано с тем, что сгорел шедевр».

«Я не знаю, что построят на этом месте в стране, где теперь по статистике каждый пятый носит имя Мухаммед, но я точно знаю, что шедевры не служат разуму, который их недостоин», — добавила Ксения.

В комментариях под ее постом высказался юморист Максим Галкин , который не согласился с мнением журналистки. «Люди выходят на улицы с протестом, когда видят, что власть их не уважает, а бутики громят всегда, когда много людей неконтролируемо выходят. Но большинство выходят не для того, чтобы громить. И еще: преступная халатность, из-за которой возникают пожары, не имеет ни национальности, ни религии», — написал он.

На замечание Собчак о «Мухаммедах» во Франции обратили внимание и другие пользователи Сети, обвинив телеведущую в расизме.

«Вы показываете себя невеждой, крайне недалеким расистом, сформировавшим свое мнение о «любимой Франции», базируясь на сведениях из российских медиа. … Ваш комментарий о статистике популярных имен во Франции имеет объективно расистские корни и конечно удивительно видеть, что подобные заявления вообще могут произноситься публичными фигурами в России», — написала пользователь под ником vitalinad.

«С Волочковой в бане вы, Ксюша, органичнее смотритесь, нежели экспертом по миграционной политике дальнего зарубежья», — иронически заметил еще один комментатор.

В понедельник вечером миллионы людей наблюдали, как горит древний собор Парижской Богоматери — не только одно из старейших зданий столицы Франции, но и один из символов европейской культуры. Зарубежные СМИ назвали пожар в соборе Парижской Богоматери ударом по французской столице и по всему, что она представляет.