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«Драмы нет»: Светлана Бондарчук ответила на вопрос о своей «особенной» дочери 

Passion.ru + ещё 3 7 часов назад
Светлана Бондарчук рассказала о том, какую роль сыграло в ее жизни рождение «особенного» ребенка.
Очередной гостьей шоу «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» стала Светлана Бондарчук. Она рассказала о разводе с Федором Бондарчуком и своих отношениях с ним, а также ответила на вопрос ведущего о подросшей дочери.
«Она веселая и хорошая. Все нормально, все прекрасно. Варя счастливый ребенок, уже девочка, очень хорошая. Нет, драмы нет. Варя — "особенный" ребенок, у нее есть особенности, но она в абсолютной любви, она удивительная девочка. Нас, кстати говоря, ситуация с тем, что Варя родилась раньше, и были определенные проблемы, она нас сплотила, эта история. Федор оказался заботливым, потрясающим человеком», — призналась Светлана.
Звездную маму часто критикуют из-за того, что она занимается собой и карьерой, и почти не публикует снимков с особенной дочерью:
«Для меня дети — это очень важная часть моей жизни, но если ты занимаешься только детьми, тогда их надо родить десять и заниматься только детьми».
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Шоу-бизнес , Видео , Светлана Бондарчук , Федор Бондарчук
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