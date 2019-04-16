После чудовищного пожара в соборе Парижской Богоматери президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам непременно будет восстановлен. Помощь в этом деле не заставила себя ждать: президент группы компаний LVMH и отец жениха Натальи Водяновой Бернар Арно намерен пожертвовать 200 миллионов евро на реставрацию собора, собщает телеканал BFMTV.
Кроме того, свой вклад внес французский миллиардер и супруг Сальмы Хайек Франсуа-Анри Пино, пожертвовав 100 миллионов евро на восстановление исторического здания. «Это трагедия, которая коснулась всех французов. Важно как можно скорее восстановить эту драгоценность нашего общего наследия», — отметил Пино в официальном заявлении. Средства будут выделены из фондов компании Artemis, принадлежащей 56-летнему миллиардеру. Также Пино принадлежит компания Kering, владеющая рядом модных брендов, включая Gucci и Yves Saint Laurent.