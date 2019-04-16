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Отец жениха Натальи Водяновой пожертвовал 200 миллионов евро на восстановление Нотр-Дама 

Super.ru + ещё 77 3 часа назад
Фото: vogue.com.au
После чудовищного пожара в соборе Парижской Богоматери президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам непременно будет восстановлен. Помощь в этом деле не заставила себя ждать: президент группы компаний LVMH и отец жениха Натальи Водяновой Бернар Арно намерен пожертвовать 200 миллионов евро на реставрацию собора, собщает телеканал BFMTV.
Кроме того, свой вклад внес французский миллиардер и супруг Сальмы Хайек Франсуа-Анри Пино, пожертвовав 100 миллионов евро на восстановление исторического здания. «Это трагедия, которая коснулась всех французов. Важно как можно скорее восстановить эту драгоценность нашего общего наследия», — отметил Пино в официальном заявлении. Средства будут выделены из фондов компании Artemis, принадлежащей 56-летнему миллиардеру. Также Пино принадлежит компания Kering, владеющая рядом модных брендов, включая Gucci и Yves Saint Laurent.
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Шоу-бизнес , Другое , Бернар Арно , Сальма Хайек , Наталья Водянова , Франция
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