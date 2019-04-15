«Теперь видно, какая вы украинка»: Maruv затравили

«Видно какая вы украинка»: певицу Maruv раскритиковали за концерты в России

Украинскую певицу Maruv раскритиковали в Сети из-за гастролей в России

В официальном аккаунте певицы в Instagram появилось фото, сделанное во время выступления в Санкт-Петербурге

Поклонники певицы устроили в комментариях настоящую баталию, споря о том, может ли украинская певица гастролировать по России.

«По музыке вопросов нет, в остальном — пустышка, развлекать страну, с которой идут боевые действия — аморально, но деньги не пахнут», — написал один из комментаторов.

«Строила из себя жертву, прогремела на весь мир отказом от «Евровидения», а сама спала и мечтала о России», — написала другая подписчица.

«Украина хотела вас отправлять на «Евровидение», ваши фанаты не верили, что вы даёте концерты в России. Теперь видно какая вы украинка», — заявила третья.

При этом большинство комментаторов поддержали Maruv, написав, что артисты имеют право выступать где им хочется.

Напомним, певица Maruv (Анна Корсун) победила в национальном отборе Украины на право представлять страну на конкурсе «Евровидение» в 2019 году. Однако певица не смогла прийти к соглашению с «Национальной общественной телекомпанией Украины» (НОТУ) и отказалась от поездки на конкурс.