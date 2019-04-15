«Теперь видно, какая вы украинка»: Maruv затравили

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«Видно какая вы украинка»: певицу Maruv раскритиковали за концерты в России 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Украинскую певицу Maruv раскритиковали в Сети из-за гастролей в России.
В официальном аккаунте певицы в Instagram появилось фото, сделанное во время выступления в Санкт-Петербурге.
Поклонники певицы устроили в комментариях настоящую баталию, споря о том, может ли украинская певица гастролировать по России.
«По музыке вопросов нет, в остальном — пустышка, развлекать страну, с которой идут боевые действия — аморально, но деньги не пахнут», — написал один из комментаторов.
«Строила из себя жертву, прогремела на весь мир отказом от «Евровидения», а сама спала и мечтала о России», — написала другая подписчица.
«Украина хотела вас отправлять на «Евровидение», ваши фанаты не верили, что вы даёте концерты в России. Теперь видно какая вы украинка», — заявила третья.
При этом большинство комментаторов поддержали Maruv, написав, что артисты имеют право выступать где им хочется.
Напомним, певица Maruv (Анна Корсун) победила в национальном отборе Украины на право представлять страну на конкурсе «Евровидение» в 2019 году. Однако певица не смогла прийти к соглашению с «Национальной общественной телекомпанией Украины» (НОТУ) и отказалась от поездки на конкурс.
Комментарии21
Шоу-бизнес , Видео , Украина , Санкт-Петербург
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