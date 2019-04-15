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«Заработал сам»: младший сын Газманова купил «Мерседес» 

Рамблер 14 часов назад
Младший сын певца Олега Газманова заработал на «Мерседес» и отчитался об этом, показав всем средние пальцы.
Биологическим отцом 21-летнего Филиппа Газманова является младший брат скандального бизнесмена Сергея Мавроди Вячеслав, а Олег Газманов — приемным.
В начале 2000-х годов Филипп Газманов был участником группы «Непоседы», а ныне учится в Великобритании.
Накануне родной сын Олега Газманова Родион опубликовал в своем инстаграме совместное со сводным братом фото. На нем оба Газманова позируют оперевшись на капоты автомобилей. При этом Филипп показывает в камеру средние пальцы обеих рук.
«Заработал и купил свою первую тачку. Горжусь», — подписал снимок Родион.
Старший сын Народного артиста России заверил, что учит брата «не гонять, хотя машина располагает», и призвал подписчиков поздравить Филиппа с приобретением в комментариях.
Однако пользователи соцсети предпочли поздравлениям советы — рекомендовали Филиппу быть «аккуратнее с пальцами», которые могут и «сломаться случайно».
«Побольше уважения к людям и меньше понтов», — посоветовал один из пользователей.
Комментарии10
Шоу-бизнес , Видео , Сергей Мавроди , Олег Газманов
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