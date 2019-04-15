«Заработал сам»: младший сын Газманова купил «Мерседес»

Младший сын певца Олега Газманова заработал на «Мерседес» и отчитался об этом, показав всем средние пальцы.

Биологическим отцом 21-летнего Филиппа Газманова является младший брат скандального бизнесмена Сергея Мавроди Вячеслав, а Олег Газманов — приемным.

В начале 2000-х годов Филипп Газманов был участником группы «Непоседы», а ныне учится в Великобритании.

Накануне родной сын Олега Газманова Родион опубликовал в своем инстаграме совместное со сводным братом фото. На нем оба Газманова позируют оперевшись на капоты автомобилей. При этом Филипп показывает в камеру средние пальцы обеих рук.

«Заработал и купил свою первую тачку. Горжусь», — подписал снимок Родион.

Старший сын Народного артиста России заверил, что учит брата «не гонять, хотя машина располагает», и призвал подписчиков поздравить Филиппа с приобретением в комментариях.

Однако пользователи соцсети предпочли поздравлениям советы — рекомендовали Филиппу быть «аккуратнее с пальцами», которые могут и «сломаться случайно».