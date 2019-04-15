«Конечно, переспала бы»: Бузова унизила бывшего мужа

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«В этом списке нет мужчин»: Бузова высказалась о бывшем муже Тарасове 

Рамблер + ещё 14 1 час назад
Певица и телеведущая Ольга Бузова отказалась называть мужчинами своего бывшего мужа футболиста Дмитрия Тарасова и его друзей, певца T-Killah и блогера Амирана Сардарова.
Бузова приняла участие в Youtube-шоу портала Super «Поцеловать/Переспать/Убрать!», где ей предложили выбрать, кого из тройки Тарасов/ T-Killah/Сардаров она поцелует, с кем готова переспать, а кого и вовсе уберет с глаз долой.
«Вы же сказали, что будете мужчин мне предлагать. А в этом списке нет мужчин», — отреагировала Бузова на «тройку».
После этого ей все-таки пришлось сделать выбор.
«С Тарасовым бы я, конечно, переспала. Знаете, вроде как свое, родное. У нас все было шесть лет потрясающе, если мне не изменяет память. С Амираном я бы поцеловалась», — ответила певица.
Певца T-Killah Бузова назвала предателем и исключила из списка.
Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Тарасов , Ольга Бузова
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