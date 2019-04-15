Пугачева тайно помогала с похоронами Началовой

Примадонна после смерти Началовой обращалась к властям с просьбой о помощи с похоронами.

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева помогала с организацией похорон Юлии Началовой. Об этом рассказала помощница ушедшей из жизни артистки Анна Исаева.

По ее словам, Пугачева отреагировала на печальное известие сразу же после смерти Началовой, обратившись в компетентные органы власти с просьбой о помощи в захоронении певицы. По словам Исаевой, благодаря Примадонне похороны прошли на Троекуровском кладбище.

«Ничего, кроме благодарности к семье А. Пугачевой и М. Галкина семья Началовых не испытывает», — отметила помощница певицы.

Таким образом женщина ответила поклонникам Началовой, которые выступили против юбилейного концерта Примадонны, назвавшие торжественное мероприятие — кощунством.

Кроме того, Исаева также поздравила Аллу Борисовнну с днем рождения.